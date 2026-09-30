El Consell de Mallorca destina casi 140.000 euros a investigar y restaurar las 'talaies' de Can Jordi, en Santanyí

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, en su visita a las 'talaies' de Can Jordi, en Santanyí, mirando un plano. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destinado cerca de 140.000 euros a proyectos de investigación y restauración de las 'talaies' de Can Jordi, en Santanyí.

En concreto, la cuantía global se divide en 90.000 euros procedentes de un proyecto de investigación de la institución insular, mientras que los 50.000 euros restantes proceden de una línea de subvenciones del Consell de Mallorca.

La institución insular ha informado este miércoles en un comunicado que, en concreto, el yacimiento de Can Jordi ha sido el beneficiario del proyecto trienal de investigación, dotado con 900.000 euros para el periodo 2024-2026. De este importe, 90.000 euros --30.000 por año-- se han destinado específicamente a actuaciones en el poblado talayótico de Santanyí.

El proyecto, centrado en el estudio del proceso de fortificación y de las dinámicas sociales de los asentamientos mallorquines de la segunda Edad del Hierro, ha permitido profundizar en el conocimiento de la arquitectura defensiva del yacimiento y en la interpretación histórica de la Mallorca talayótica.

La última fase de esta intervención ha sido codirigida por los arqueólogos Damià Ramis, Jordi Hernández-Gasch y Nicolau Escanilla, con la participación activa de la Asociación Cultural Lausa de Santanyí, que aporta apoyo material y humano a las tareas de campo.

El equipo científico que participa en el proyecto incluye también especialistas de la Universitat de les Illes Balears, el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, el Instituto de Ciencias del Patrimonio, la Universidad de Valencia, la Universidad de Cardiff y otros centros europeos.

Paralelamente al proyecto de investigación, las 'talaies' de Can Jordi también se han beneficiado de la convocatoria de restauración de espacios arqueológicos. Este año han recibido una dotación de 14.000 euros, que se suma a las subvenciones obtenidas en los tres años anteriores, hasta alcanzar casi un total de 50.000 euros en cuatro años.

Estas actuaciones han permitido consolidar y restaurar diversos tramos de la muralla del poblado, estabilizar zonas con riesgo de erosión y adecuar el espacio para que pueda ser visitado con seguridad y utilizado para actividades educativas y de divulgación.

Las actividades de restauración de este año están dirigidas por los restauradores Bernat Burgaya y Margalida Munar, con la coordinación arqueológica de Damià Ramis.

VISITA DE LA VICEPRESIDENTA DEL CONSELL

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha visitado el yacimiento para conocer la evolución de los proyectos de investigación y restauración que se han llevado a cabo en los últimos años y que aportan nuevas claves sobre la organización y el crecimiento del poblado talayótico de Santanyí.

Roca ha destacado que las 'talaies' de Can Jordi "son un espacio clave para entender la Mallorca talayótica y, por ello, es esencial que desde la institución insular se impulsen actuaciones como esta que garanticen la preservación del patrimonio histórico de la isla".

Durante su visita, la consellera ha conocido las principales líneas de trabajo desarrolladas hasta ahora, como las campañas de excavación que han permitido documentar nuevas estructuras, identificar las diferentes fases de construcción del poblado y recuperar materiales que actualmente se analizan en laboratorios especializados.

En las últimas excavaciones se han localizado niveles de incendio y derrumbe, así como diversos materiales arqueológicos, entre los que destacan dos puntas de lanza, una aguja de coser de hueso y contenedores cerámicos.

Asimismo, ha visitado la zona donde se ejecutarán las últimas actuaciones de restauración previstas para este año, que incluyen la restitución de grandes ortostatos que formaban parte de la muralla original, la recolocación de bloques desplazados y la reparación de un tramo de 62 metros de pared de piedra seca que delimita el yacimiento.