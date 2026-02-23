El Consell de Mallorca destinará 1,2 millones a instalar 250 cámaras para controlar el tráfico y los 'rent a car'

Archivo - Una cámara en una carretera de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca invertirá 1,2 millones de euros en las instalación de unas 250 cámaras en las carreteras y otros puntos de la isla, que servirán para controlar el tráfico y la incidencia de los 'rent a car' en la circulación, entre otras cuestiones.

Esta es una de las medidas que ha anunciado el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, tras la reunión mantenida con representantes de Balear de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Baleval) para debatir sobre la futura ley que debe regular la entrada de vehículos en la isla.

Las cámaras se distribuirán a lo largo de 125 puntos de diversas carreteras de la isla, tanto principales como secundarias, además de en infraestructuras como el puerto. Se trata de dispositivos que permitirán la vigilancia de las carreteras y la lectura de matrículas, que se hará con la ayuda de sistemas de inteligencia artificial.

Rubio ha ahondado en la "necesidad" de contar con datos para poder aplicar las restricciones a la entrada de coches y ha explicado que se pedirá autorización a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para controlar la cantidad de coches que entran y salen de Mallorca.

Por su parte, el presidente de Baleval, Cristóbal Herrera, ha rechazado el desarrollo de este tipo de normativa porque restringir la libertad de circulación y de empresa era un "error" porque "podría traer más problemas de los que se pretende solucionar".

En ese sentido, desde su punto de vista, para resolver los problemas de congestión en Mallorca habría que "apostar por más transporte público, mejores infraestructuras y soluciones tecnológicas".