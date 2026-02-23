Un espontáneo interrumpe al presidente de los 'rent a car' de Baleares para exigir que se "trabaje más para el pueblo"

Archivo - Mostradores de empresas de alquiler de coches en el aeropuerto de Barajas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha interrumpido la comparecencia ante los medios de comunicación del presidente de Balear de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares (Baleval), Cristóbal Herrera, al grito de "tenéis que trabajar más para el pueblo y no solo hacer dinero".

El incidente se ha producido este lunes en la Llar d'Infància, durante las declaraciones que ofrecía Herrera a la prensa, después de haberse reunido con el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, para discutir sobre la futura ley que debe regular la entrada de vehículos de alquiler en Mallorca.

Herrera defendía que restringir la libertad de empresa y de circulación sería un "error" porque "podría llevar a más problemas de los que se podrían solucionar". Además, ha alegado que para resolver los problemas de congestión en la isla habría que "apostar por más transporte público, mejores infraestructuras y soluciones tecnológicas".

En ese momento, ha aparecido el espontáneo que le ha recriminado "sí y los mallorquines a la mierda, que no tenemos derechos". Se le ha reclamado que parara para continuar con las declaraciones pero ha reivindicado "podía hablar", que "estaba en su derecho" porque era "su minuto de gloria".

A los pocos segundos ha llegado la seguridad privada del recinto y cuando se le ha pedido que abandonara el edificio ha acabado con una interpelación a que se "trabajara para el pueblo".

Antes de abandonar el lugar, el hombre también ha reivindicado "pisos para la gente que vive en caravanas y debajo de un puente, mientras los pisos buitres se están forrando".