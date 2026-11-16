El Consell de Mallorca distribuirá entre los municipios un protocolo para comunicar irregularidades turísticas

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma. - TOMÀS MOYÀ / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca entregará a los municipios de la isla un manual práctico con un protocolo para comunicar las posibles infracciones en materia turística y así activar los servicios de inspección, con procedimientos sancionadores si corresponde.

Esta es una de las medidas que ha tratado el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, a los representantes de 25 localidades que han participado este lunes en un encuentro, en la sede de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), para abordar mecanismos de coordinación en la detección y comunicación de posibles actividades turísticas ilegales.

En un comunicado, la institución insular ha apuntado que su intención es establecer un sistema de comunicación "ágil y accesible" que permita a los municipios trasladar esta información "sin tener que asumir nuevas cargas de trabajo, ni responsabilidades que no les corresponden".

Durante el encuentro también se ha presentado la convocatoria de subvenciones de sostenibilidad para 2027, dotada por primera vez con un millón de euros y orientada a impulsar un turismo más sostenible y responsable.

De este modo, en la reunión se ha abordado la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones para facilitar la detección de posibles actividades turísticas ilegales y la comunicación de estas situaciones a los servicios de inspección competentes.

"La cooperación institucional es clave para que las actividades que se desarrollan en Mallorca cumplan las normas y para que aquellos que actúan al margen de la legalidad no tengan cabida en el modelo turístico que se quiere consolidar", ha planteado.

La voluntad es que cada administración pueda hacer su trabajo desde la cooperación y la coordinación, al evitar "duplicidades" y "aprovechar los recursos y la información de que dispone cada institución".

Desde el Departamento de Turismo se ha destacado que los ayuntamientos son los "mejores conocedores" de la realidad de su municipio y unos interlocutores "imprescindibles" para avanzar en la ordenación de la actividad turística.

"Su implicación permitirá mejorar la detección de posibles infracciones y hacer más efectiva la actuación de la administración insular", han sostenido.

El objetivo es aprovechar el conocimiento directo que tienen los ayuntamientos de su realidad municipal, de los problemas que les afectan y de las posibles situaciones de actividad turística ilegal.

Durante la reunión también se ha informado los representantes municipales sobre la convocatoria de subvenciones de sostenibilidad turística para 2027, publicada en el BOIB el 31 de octubre y dotada con un millón de euros. La convocatoria prevé nueve líneas de actuación relacionadas con la sostenibilidad turística, la preservación del patrimonio, la accesibilidad y la movilidad sostenible.