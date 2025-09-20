El Consell de Mallorca ejecutará la construcción de cinco viales cívicos entre septiembre y principio del 2026

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ejecutará la construcción de cinco viales cívicos entre septiembre y principios del 2026, según lo ha anunciado este sábado el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, en la Jornada de la Movilidad Sostenible, un acto enmarcado dentro de la Semana Europea de la Movilidad y las actividades de la Diada de Mallorca.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, del 15 al 21 de septiembre, la institución insular ha celebrado este sábado la segunda edición de la Jornada de la Movilidad Sostenible. Por eso, en los aparcamientos de la sede del Consell, en la calle del General Riera, se ha podido ver una exposición con los proyectos del Plan de Viales Cívicos y las obras de refuerzo del firme de diferentes carreteras, que suponen una mejora notable para la conectividad, la seguridad y el mantenimiento de las vías.

De septiembre hasta principio de 2026, se prevé que se ejecuten cinco obras de viales cívicos y, entre todas, costarán unos 6,5 millones de euros: el de Alaró que se iniciará dentro de las próximas semanas, el de Crestatx, el que conectará Peguera con Camp de Mar, el de Felanitx y el de Alquería Blanca. Ahora mismo ya hay tres construidos y funcionando: el que conecta Binissalem con Lloseta e Inca, el de ses Salinas - Colònia de Sant Jordi y el de Muro. El conseller insular de Territorio, Movilidad e infraestructuras, Fernando Rubio, ha explicado que "ya hace dos años que el Consell lleva a cabo un plan de viales cívicos, para fomentar una movilidad sana y sostenible, que supondrá unos 60 kilómetros de viales por toda la isla, con un coste de unos 45 millones de euros".

Además, se ha hecho una fuerte inversión, de unos 30 millones de euros, dentro de un plan de refuerzos del firme, para hacer más seguras las carreteras. De hecho, este 1 de octubre empiezan las obras de refuerzo del firme entre Peguera y el Puerto de Andratx y está pendiente de empezar el refuerzo de firme de la carretera que conecta Bunyola, Orient y Alaró. De momento ya se han llevado a cabo ocho obras de refuerzo de firme, como la de la vía de Cintura, la de Andratx- Estellencs, Mancor-Selva, ses Argiles-Sóller, Sóller-Llucalcari-Deià, Felanitx-Manacor, avenida de Costa i Llobera de Artà y Santa Maria-Binissalem. Unas actuaciones que también ayudan a disponer de una movilidad más sostenible.

JORNADA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

"La intención es fomentar la movilidad verde entre la ciudadanía, dar a conocer alternativas al transporte convencional y mejorar la seguridad y la convivencia entre los diferentes usuarios de las carreteras", ha explicado el conseller insular Fernando Rubio.

La Jornada de la Movilidad Sostenible ha sido una fiesta familiar y abierta a todos los públicos, donde este año se han ampliado las actividades respecto a la primera edición. Destacan, por ejemplo, los juegos, tanto tradicionales como deportivos, con castillos hinchables como actividad estrella. También se ha organizado un circuito de seguridad vial, montado por el área de Deportes del Consell, que han aprovechado niños y mayores con sus propias bicicletas y patinetes. La Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos ha hecho una exposición de coches, motos, bicicletas y patinetes, que se podían probar de conducir dentro de una área habilitada.

Los Bomberos de Mallorca también han sido protagonistas de la jornada, haciendo exhibiciones de su unidad canina, donde se simulaban investigaciones y rescates.

Además de esto, también se han exhibido vehículos de los bomberos y del Consell. Uno de los espacios de actividades presentes ha sido el de 'Mou-te segur, mou-te sostenible', donde los ciudadanos han podido hacer prácticas con coches eléctricos, gracias a una autoescuela, y dónde también han probado un simulador de conducción. Las rutas de piedra en seco GR 221 y los expositores de la Serra de Tramuntana han dado a conocer la extensa red de caminos para excursionistas que tiene la isla.

La jornada ha sido organizada por el Departamento de Territorio, Movilidad e infraestructuras, con la participación del área de Deportes del Consell, los Bomberos de Mallorca, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos y una autoescuela.