El Consell de Mallorca elaborará un diagnóstico de la prostitución en la isla y ofrecerá recursos a las mujeres

El Consell de Mallorca ha creado la Mesa de Coordinación sobre la Prostitución, que se encargará de elaborar un diagnóstico de la prostitución en la isla y ofrecerá recursos a las mujeres en esta situación para salir de ella.

La primera reunión de este organismo se ha celebrado este martes en la institución insular y ha contado con la presencia de diferentes representantes de organizaciones sociales, instituciones y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha indicado que este tipo de mesas ya se han constituido en otros puntos del Estado, por lo que ha resaltado su puesta en marcha en esta legislatura como una apuesta "en favor de la igualdad y contra la violencia machista".

De este modo, ha explicado que se diseñará un mapa de la prostitución en Mallorca y se tratará de dar oportunidades a las mujeres para que puedan salir de este mundo.

"Se trata de un colectivo que tiene dificultades para acceder a la administración en busca de soluciones para salir de su situación, ya que muchas de estas mujeres se han visto obligadas, por un motivo u otro, a entrar en este mundo", ha argumentado.