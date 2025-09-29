El Consell de Mallorca estrena canal oficial en WhatsApp

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha estrenado este lunes su nuevo canal oficial en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, con lo que pretende abrir un nuevo canal de comunicación con la ciudadanía, más rápido y directo, para informar de toda la actualidad de la institución.

Según ha informado en un comunicado, así crea un nuevo punto de información para los ciudadanos con las novedades de interés público. Desde comunicados hasta avisos de servicios y de inscripciones, pasando por agenda cultural y de acontecimientos, convocatorias de subvenciones o actividades, o avisos de emergencias, tráfico o meteorología.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha asegurado que este nuevo canal permitirá a la ciudadanía informarse de la actualidad del Consell de manera rápida y directa. "Es un nuevo paso para acercar todavía más la institución a los mallorquines", ha declarado.

Esta iniciativa se suma al nuevo plan de comunicación digital del Consell, que quiere modernizar los canales de comunicación de la institución y apuesta por la proximidad con el ciudadano de Mallorca. Paralelamente, se ha implementado una actualización en la web institucional que mejora la experiencia del usuario y la hace más atractiva para los visitantes, con "una interfaz más moderna, intuitiva y optimizada para todos los dispositivos, incluidos los móviles". Además, también se hace una apuesta para comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales.

Para apuntarse al nuevo canal se puede hacer a través de la página web del Consell de Mallorca, entrando directamente a través de la aplicación WhatsApp y escaneando el código QR que hay en las publicaciones del Consell.