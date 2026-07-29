El Consell de Mallorca exige la dimisión del delegado del Gobierno por las cargas policiales durante la manifestación

Archivo - El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras una entrevista con Europa Press en la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, en Palma de Mallorca, España, a 5 de agosto de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción de MÉS per Mallorca por la que ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por las cargas policiales producidas durante la manifestación contra la masificación turística del pasado domingo.

La iniciativa, según han informado los ecosoberanistas en un comunicado, reclama también responsabilidades políticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y condena las agresiones a manifestantes y a un fotoperiodista.

Asimismo, ha pedido una investigación de los hechos para determinar si es necesario depurar responsabilidades políticas y operativas derivadas de la actuación policial.

En cualquier caso, el conseller ecosoberanista encargado de defender la iniciativa, Biel Payeras, ha pedido que el debate público no se desvíe hacia cuestiones de orden público sino a afrontar las causas del "profundo malestar social".

"El debate no es ni una pintada ni un manual. El debate es que decenas de miles de personas salieron a la calle porque Mallorca está al límite", ha subrayado.