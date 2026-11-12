El Consell de Mallorca guarda un minuto de silencio por la joven de Inca fallecida en el accidente ferroviario de Urda

El pleno del Consell de Mallorca guarda un minuto de silencio por la joven fallecida en el accidente ferroviario de Urda - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha guardado un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen García, la joven de Inca fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El homenaje ha tenido lugar al inicio de la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre, que se celebra este jueves, ha informado la institución insular en un comunicado.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha lamentado la pérdida de la joven, de 26 años, en un accidente "que le ha quitado la vida antes de tiempo, cuando todavía tenía tantos sueños por cumplir, tantas ilusiones por vivir y todo un futuro por delante".

"Su muerte deja un vacío inmenso y un dolor irreparable entre los familiares, amigos y todas las personas que la conocían y la querían. Desde el Consell de Mallorca nos unimos a su dolor y queremos hacerles llegar todo nuestro afecto y apoyo en estos momentos tan difíciles", ha dicho.

Galmés también ha expresado el agradecimiento y el reconocimiento a todos los profesionales de los cuerpos de emergencias, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y a todas las personas que participaron en las tareas de asistencia y de atención a las víctimas y a sus familiares. Además, ha destacado "la importancia de disponer de unas infraestructuras y de un transporte público seguros, fiables y con todas las garantías para los ciudadanos".

El minuto de silencio ha tenido lugar unas horas antes de la misa funeral que la diócesis de Mallorca celebrará esta tarde (19.30 horas) en memoria de la joven.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha invitado a toda la comunidad diocesana a participar en la celebración de la Eucaristía funeral, que tendrá lugar en la iglesia de Santa Maria la Major de Inca.