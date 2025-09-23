PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca impulsa un ciclo de actividades para poner en valor la figura de Fray Juníper Serra, según ha anunciado el presidente de la institución, Llorenç Galmés, durante una visita a Petra con motivo del décimo aniversario de la canonización de este "mallorquín universal".

Galmés ha visitado la Casa Serra, el Museo Juníper Serra y el convento de Sant Bernardí de Sienna, en Petra, coincidiendo con el décimo aniversario de la canonización del santo. Durante su visita, ha anunciado una serie de iniciativas destinadas a reformular y restituir el legado de Serra, que incluyen actos y actividades culturales y divulgativas en Mallorca y en California.

Así, el Consell de impulsa un amplio programa de actividades destinadas a recuperar y reformular el legado de Juníper Serra, con el objetivo de presentarlo como una figura fundamental de la historia de Mallorca y de Estados Unidos.

"Hoy damos el pistoletazo de salida a este ciclo de actividades para recordar y celebrar una de las figuras más relevantes de nuestra historia, el mallorquín más universal. Juníper Serra, a pesar de la controversia que lo rodea, sigue siendo un símbolo de nuestra identidad y un punto de conexión entre Mallorca y California", ha dicho Galmés.

Además, ha detallado que se llevará a cabo un ciclo de conferencias en Mallorca, en el que expertos e historiadores analizarán la figura de Serra y las implicaciones de su obra desde diferentes perspectivas, y el Consell le dedicará un cuadro institucional, ya que desde 2013 es hijo predilecto de la institución insular.

También ha informado que el próximo noviembre se llevará a cabo un viaje institucional a California que incluye una visita oficial a San Francisco con varios encuentros institucionales, un homenaje en la tumba de Juníper Serra en Carmel by the Sea, la visita a varias misiones, así como al Museo de la Misión de California, que conserva objetos históricos vinculados a su trayectoria; y una conferencia con expertos y representantes indígenas para analizar la figura desde diferentes perspectivas, con un enfoque inclusivo y basado en fuentes históricas y documentales, entre otras iniciativas.