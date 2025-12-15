El Consell de Mallorca invertirá casi dos millones de euros en la prevención de incendios en la Serra de Tramuntana

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, junto con los alcaldes de los municipios de la Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca invertirá 1,8 millones de euros procedentes del impuesto de turismo sostenible (ITS) en la prevención de incendios en la Serra de Tramuntana.

Lo ha anunciado el presidente insular, Llorenç Galmés, durante la reunión de la Mesa de Alcaldes y Alcaldesas de la Serra de Tramuntana que ha tenido lugar este lunes.

Esta inversión, que irá dirigida a los 19 ayuntamientos de la zona, forma parte del plan de saneamiento forestal, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Durante la reunión, Galmés y el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, han entregado a cada ayuntamiento un plan de actuación que incluye un mapa detallado de las zonas donde se llevarán a cabo las actuaciones y que permitirá limpiar más de 142 hectáreas del territorio, algunas de ellas de difícil acceso.

Esta delimitación nace de las peticiones que los propios ayuntamientos trasladaron al Consell. Las actuaciones previstas incluyen trabajos de silvicultura preventiva y de reducción de la carga vegetal.

También intervenciones en los márgenes de las carreteras, dentro de un perímetro de hasta 30 metros, que son algunos de los puntos con mayor riesgo de inicio de incendios. El calendario de ejecución prevé que los trabajos comiencen durante el primer semestre de 2026 y se prolonguen hasta el segundo semestre de 2027.

"Este proyecto demuestra que el Consell actúa y lo hace con responsabilidad, destinando los fondos del ITS a actuaciones reales sobre el territorio", ha dicho Galmés, quien ha asegurado que la Serra de Tramuntana es "una prioridad absoluta" para su equipo de gobierno.