El Consell de Mallorca invertirá tres millones de euros en recuperar molinos históricos

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca invertirá tres millones de euros procedentes del fondo del impuesto de turismo sostenible (ITS) en recuperar molinos históricos de la isla, incluidos los de agua, los harineros, los hidráulicos y los de sangre.

Estas ayudas forman parte de una nueva convocatoria para este plurianual (2026 y 2027) destinadas a apoyar propietarios y entidades en las actuaciones de conservación, consolidación y restauración de este patrimonio.

La convocatoria, según ha informado la institución insular en un comunicado, incluye intervenciones en molinos de viento de extracción de agua, los harineros, los hidráulicos y los de sangre.

Las actuaciones pueden abarcar tanto la restauración de los elementos arquitectónicos como de la maquinaria propia de cada tipo, así como la reconstrucción de elementos desaparecidos, siempre que se respeten las técnicas y materiales tradicionales.

Las ayudas para restaurar estos elementos patrimoniales permiten actuar sobre torres, acequias, estanques, muelas, caperuzas, antenas y otros componentes estructurales y mecánicos.

La dotación económica total es de tres millones de euros, financiados a través del impuesto del turismo sostenible. El programa se distribuye en dos anualidades, 900.000 euros para 2026 y 2,1 millones para 2027.

El importe máximo por proyecto es del 75% del coste subvencionable, con un límite de 150.000 euros por molino. Pueden optar a estas ayudas personas físicas, empresas, entidades locales, comunidades de bienes y otras agrupaciones patrimoniales, siempre que sean titulares de los bienes objeto de intervención.

Los interesados tienen hasta el 8 de mayo para presentar la solicitud, que debe tramitarse a través del registro electrónico del Consell de Mallorca acompañada de la documentación técnica y administrativa requerida e incluir una memoria detallada de las obras, los planos, el presupuesto, el reportaje fotográfico y el cronograma de ejecución.

"Estas construcciones, emblemáticas del paisaje rural mallorquín, representan un importante legado histórico, arquitectónico y etnológico que es fundamental preservar", ha defendido la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.