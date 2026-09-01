El Consell de Mallorca invierte más de 120.000 euros en la organización de la Pujada a Lluc a peu de la Part Forana

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (centro), presenta la 45 edición de la Pujada a Lluc a peu de la Part Forana. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destinado más de 120.000 euros para la organización y desarrollo de la 45 edición de la Pujada a Lluc a peu de la Part Forana, que se celebrará la noche del 12 al 13 de septiembre y reunirá previsiblemente a más 5.000 participantes.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado este martes en la presentación de la marcha que es "una de las manifestaciones tradicionales de mayor relevancia de la isla, ya que cada verano se consolida como una de las principales citas de participación ciudadana y congrega miles de personas".

El Consell de Mallorca organiza esta tradicional marcha por segundo año consecutivo, después de que el año pasado los 'blauets' de Lluc comunicaran que no podían seguir asumiéndola por falta de recursos.

Galmés ha animado a todos los mallorquines a participar en esta peregrinación. "La Pujada a Lluc a peu de la Part Forana representa una de las expresiones más significativas de nuestra identidad y una tradición que, generación tras generación, mantiene vivo el sentimiento de pertenencia a Mallorca", ha sostenido.

Para el buen desarrollo de la caminata, el Consell ha elaborado un plan de seguridad que implicará la coordinación de 200 personas, con alcaldes de distintos municipios, servicios de carreteras, protección civil, policías locales, cuerpos de emergencia, Guardia Civil, servicios sanitarios, puestos de avituallamiento, un centro de operaciones en Inca y otro en Lluc, y un sistema de comunicaciones digitales para asegurar la cobertura en todo el recorrido.