El Consell de Mallorca invierte más de dos millones de euros en proyectos turísticos en Capdepera

Visita del conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, a Capdepera. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha invertido 2,3 millones de euros en diversos proyectos turísticos en el municipio de Capdepera, algunos de los cuales ya han sido ejecutados.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha visitado Capdepera este jueves para conocer el estado de estas iniciativas y reunirse con la alcaldesa, Núria García.

Durante la jornada, el conseller y los representantes municipales han visitado algunas actuaciones ejecutadas en el marco de las ayudas de la convocatoria del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), ha informado la institución insular en un comunicado.

Entre los proyectos destacados se encuentran la adecuación y mejora de la accesibilidad de la avenida Agulla de Cala Rajada, las actuaciones en la calle Nuredduna y accesos en la playa de Canyamel, así como la demolición del edificio Juan Sebastián Elcano y la ejecución de la plaza del Carmen.

Además, se ha impulsado el proyecto de adecuación y mejora de la accesibilidad en la avenida de acceso a la Font de sa Cala y las tareas de mantenimiento en Cala Lliteres.

"Capdepera es un ejemplo de como la inversión pública muy planificada puede transformar espacios turísticos y hacerlos más accesibles, sostenibles y competitivos", ha destacado Ginard. "Estos proyectos son fundamentales para modernizar infraestructuras clave del municipio y mejorar nuestra oferta turística", ha añadido García.

Paralelamente, en otra convocatoria de ayudas, el municipio ha recibido un importe de más de 54.400 euros destinados a actuaciones centradas en la mejora de la información turística y la promoción del destino.

Durante esta visita, Ginard se ha reunido también con la presidenta de la Asociación Hotelera, Maria Antònia Moll, y con los principales representantes del sector hotelero del municipio.

Ambas partes han abordado los principales retos y oportunidades del sector, la sostenibilidad, la modernización de la oferta y la desestacionalización.