El Consell de Mallorca ofrece cerca de 200.000 citas para la ITV entre septiembre y diciembre - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca prevé que en lo que queda de año se realicen cerca de 200.000 inspecciones técnicas de vehículos (ITV), una cantidad que, sumada a las ya realizadas, permitiría alcanzar unas 534.000 inspecciones durante 2026.

Este año se han llevado a cabo 350.898 inspecciones, mientras que entre julio y agosto la cifra se ha reducido debido a las vacaciones de los trabajadores y al horario de verano. No obstante, las listas de espera prácticamente no han cambiado.

Así lo ha destacado el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, en una visita a la estación de Calvià, según ha trasladado después la institución insular en una nota de prensa.

A partir de septiembre, el Consell planea poner a disposición de los ciudadanos un total de 183.550 citas para realizar la ITV. Esta cifra podría superar las 200.000 en función de la demanda de los usuarios.

Por meses, entre enero y mayo se han realizado entre 42.000 y 48.000 inspecciones cada mes; en junio, 52.000; y en julio y agosto, entre 34.000 y 38.000. Asimismo, entre ahora y finales de año se prevé realizar entre 40.000 y 50.000 inspecciones mensuales en las cinco estaciones de ITV de Mallorca.

LA LISTA DE ESPERA BAJA DE CINCO MESES A DÍAS

En tres años el Consell ha reducido la lista de espera para pasar la ITV de más de cinco meses a "tan solo pocos días". Según el conseller insular, se ha logrado que "pasar la ITV no suponga un problema para los mallorquines".

"Seguimos trabajando para que los mallorquines puedan pasar la inspección con mayor rapidez y sin esperas innecesarias", ha resaltado.

En concreto, en casi todas las estaciones de ITV hay un plazo de espera de entre tres y diez días para pasar la inspección, excepto en Manacor, donde se mantiene entre diez y 15 días.

Por este motivo, el Consell de Mallorca abrirá una nueva estación de ITV en Campos, con capacidad para 5.000 vehículos al mes, para descongestionar la de Manacor, que actualmente soporta una elevada carga de trabajo.

Con la apertura de esta nueva estación, tanto Campos como las localidades cercanas (Llucmajor, Felanitx, Ses Salines, Santanyí y Porreres) contarán con un servicio permanente de ITV, "mucho más cercano y ágil". Se espera que la estación de Campos empiece a operar antes de que termine el año.

La institución insular ha destacado que la reducción de la lista de espera es el resultado de las distintas medidas impulsadas por el Consell de Mallorca en 2023 para aliviar esta situación.

Por un lado, se llevó a cabo una nueva concesión, que introdujo mejoras sustanciales en el servicio. Con este cambio, la capacidad anual de inspección aumentó un 35 por ciento, de 480.000 a 650.000 inspecciones, y se incorporaron 55 nuevos trabajadores.

La llegada del nuevo concesionario también permitió ampliar el servicio de la ITV a los sábados, gracias al personal voluntario, que permite realizar hasta 4.000 inspecciones adicionales cada mes.

Por otro lado, se inauguró una nueva estación en el polígono industrial de Son Bugadelles, en Calvià, que permite realizar 9.000 inspecciones adicionales al mes y supone una ampliación significativa de la infraestructura de ITV.

Además, el Consell ha llevado a cabo en 2026 una campaña para acercar al servicio de la ITV a más de 40 localidades de la isla. Así, se ofrecen 10.000 citas para motocicletas y 1.000 para vehículos agrícolas, con el objetivo de facilitar el acceso público al servicio y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en el caso de tractores.