El Consell de Mallorca organiza un torneo de pádel para jóvenes del 7 al 9 de noviembre

El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en una actividad deportiva del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado un torneo de pádel para jóvenes de hasta 30 años los días 7, 8 y 9 de noviembre, con el objetivo de promover la actividad física y el ocio saludable.

El evento deportivo se celebrará en el Pins Pádel y está abierto a jóvenes de entre 14 y 30 años, con diferentes categorías según la edad y el nivel de juego.

En una nota de prensa, la institución insular ha indicado que habrá categorías destinadas a los menores de 14 y 15 años, los de 16 y 17 y otras para jóvenes de entre 18 y 30 años, tanto en modalidad masculina como femenina, dentro de la 3ª y 4ª categoría.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que el pádel es un deporte que se ha hecho cada vez más popular entre los jóvenes y en el Consell de Mallorca quieren aprovechar este interés para "fomentar la actividad física, el compañerismo y los hábitos de vida saludables".

Todos los participantes recibirán un pack de bienvenida con una camiseta técnica y una botella de aluminio reutilizable, y la competición ofrecerá una experiencia deportiva completa, con "buen ambiente, espíritu de superación y compañerismo". Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el 31 de octubre de 2025 a través de la aplicación Sportelia, con un máximo de 160 participantes.