El Consell de Mallorca organiza en verano carreras de trote nocturnas para garantizar el bienestar de los caballos

Archivo - Carrera en el Hipódromo de Son Pardo - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, organismo dependiente del Consell de Mallorca, organizará este verano un total de 21 jornadas de carreras nocturnas, que se celebrarán hasta el 12 de septiembre, para garantizar el bienestar de los caballos ante las elevadas temperaturas.

Las carreras tendrán lugar a partir de las 20.30 horas, aprovechando las horas de menor calor para que la competición pueda desarrollarse en las mejores condiciones tanto para los animales como para los profesionales del sector, según ha informado en un comunicado la institución insular.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha señalado que la institución insular continúa apostando firmemente por promocionar el trote y acercarlo a la ciudadanía, también, en los meses de verano, con una propuesta de carreras nocturnas que combina deporte y ocio.

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha destacado que el bienestar animal es una prioridad para el Consell de Mallorca y debe estar presente en todas las decisiones relacionadas con la competición.

"Estas jornadas nocturnas nos permiten mantener la actividad deportiva durante los meses de más calor, garantizando las mejores condiciones para los caballos y dando continuidad al calendario de carreras", ha indicado.

Las jornadas se disputarán de manera provisional en el hipódromo de Manacor mientras se ejecutan las obras de renovación integral de la pista de competición de Son Pardo, una actuación impulsada por el Consell de Mallorca para modernizar una infraestructura estratégica para el trote mallorquín.

Si se cumplen los plazos previstos, la primera reunión de carreras en la pista renovada de Son Pardo está prevista para el viernes 28 de agosto.

Además de la actividad deportiva, todas las jornadas nocturnas contarán con el tradicional 'sopar a la fresca', una propuesta que permitirá a aficionados y visitantes disfrutar de las carreras en un ambiente familiar y aprovechar las noches de verano.