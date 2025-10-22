El Consell de Mallorca participa en un congreso de innovación turística en Sevilla y defiende la gestión inteligente

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, en el congreso 'Tourism Innovation Global Summit', - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, ha participado en el congreso 'Tourism Innovation Global Summit', celebrado en Sevilla, en el que ha defendido la importancia del proyecto Mallorca PID.

Según ha señalado la institución insular, la Plataforma Inteligente, Integral e Interoperable del Destino Turístico (Mallorca PID) busca mejorar la gestión turística de la isla mediante herramientas digitales, datos abiertos y la interoperabilidad entre sistemas.

Precisamente, el conseller insular ha participado en la mesa redonda 'La plataforma inteligente de destinos al servicio del turismo' para defender el proyecto y comentar las líneas estratégicas de Mallorca PID, cuyo objetivo es facilitar una gestión "más avanzada y eficaz" del turismo en la isla, combinando información en tiempo real y soluciones digitales.

Rodríguez ha recordado que el proyecto cuenta con una financiación de 4,9 millones de euros procedentes del Ministerio de Industria y Turismo, en el marco de la estrategia nacional de digitalización de destinos turísticos.

Con esta inversión, Mallorca podrá desplegar tecnologías para evaluar el impacto de eventos turísticos, mejorar la interacción digital entre administraciones, residentes y visitantes o impulsar la toma de decisiones basada en inteligencia turística.

"Esta plataforma nos permitirá mejorar la comprensión del fenómeno turístico y adaptar mejor los servicios a las necesidades del territorio, tanto en términos de sostenibilidad como de convivencia", ha subrayado Rodríguez.