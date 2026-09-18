El Consell de Mallorca pide "recursos y coordinación" al Gobierno al rebasar los 500 menores migrantes tutelados

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha solicitado al Gobierno de España "recursos y coordinación", después de que tenga bajo la tutela del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) a 503 menores migrantes no acompañados.

La institución insular ha señalado que esta es una cifra que supone una "presión récord" sobre el sistema de protección que, por primera vez, supera el umbral de los 500 menores migrantes atendidos simultáneamente.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha indicado que, desde principios de 2026, han llegado a Mallorca 226 menores migrantes sin referentes familiares. Los nuevos datos mantienen la tendencia registrada durante 2025 y muestran una aceleración de las llegadas durante las últimas semanas. En comparación con 2019, la llegada de menores migrantes no acompañados a la isla ha aumentado un 625%.

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha advertido de que superar por primera vez el umbral de los 500 menores migrantes tutelados es "alarmante" y "preocupante". "El sistema de protección de Mallorca está colapsado y la situación, lejos de resolverse, se agrava", ha subrayado.

Sánchez ha señalado que "ningún sistema de protección" puede absorber indefinidamente un incremento de esta magnitud. Así, ha subrayado que los centros soportan una sobreocupación de más del 1.000%.

De igual modo, ha reconocido el "enorme esfuerzo, profesionalidad y dedicación absoluta" de los trabajadores que sostienen el sistema en unas condiciones "cada vez más difíciles". "Los profesionales dan mucho más de lo que se les puede exigir para garantizar la protección y el bienestar de todos los menores", ha añadido.

Este aumento coincidiría con una intensificación de la ruta migratoria hacia Baleares, puesto que el archipiélago ya supera a Canarias en número de llegadas irregulares, una situación que "confirma el desplazamiento de la presión migratoria hacia la ruta del Mediterráneo occidental y que tiene consecuencias directas sobre el sistema de protección de menores de Mallorca".

En este sentido, Sánchez ha reclamado una actuación inmediata del Estado porque Mallorca "cumple con su responsabilidad" y "protege a todos los menores que llegan" pero ha advertido que no consentirán que el Gobierno de España "mire hacia otro lado mientras el sistema se desborda". "La política migratoria es competencia estatal y el Estado debe actuar, aportar recursos y asumir sus responsabilidades", ha sostenido.

"No se puede abandonar a Mallorca ante una crisis de esta magnitud ni dejar todo el peso sobre los profesionales y las administraciones que se encuentran en primera línea. El Consell necesita decisiones, coordinación y recursos, no más silencios ni excusas", ha concluido.

Igualmente, desde el Consell de Mallorca han alegado que el IMAS, como institución competente en materia de protección de menores en Mallorca, mantiene activados "todos los recursos disponibles" y trabaja para "garantizar una atención digna, segura y adecuada a los niños y adolescentes tutelados, pese a la situación de sobreocupación extrema que afronta la red insular".