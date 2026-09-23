El Consell de Mallorca pide a la UE que tenga en cuenta las especificidades de las islas en materia turística

La directora de Turismo de la Comisión Europea, Mona Bjorklund, durante su encuentro con representantes institucionales de Baleares en Ca n'Oleo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha trasladado a la Comisión Europea su reclamación para que las políticas turísticas atiendan la realidad específica de los territorios insulares.

El conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha defendido este planteamiento en una reunión mantenida esta tarde en Ca n'Oleo con la directora de Turismo de la Comisión Europea, Mona Bjorklund, según ha explicado la institución insular en una nota de prensa.

"Europa tiene que ver las islas no solo como destinos turísticos, sino como territorios donde viven personas, donde hay recursos limitados y donde hay que ser capaces de combinar actividad económica, sostenibilidad, convivencia y calidad de vida, de forma responsable", ha resaltado.

El encuentro ha sido solicitado por la misma responsable europea con el objetivo de conocer de primera mano la situación actual del turismo en las Baleares, las particularidades de cada isla y las políticas que se impulsan para avanzar hacia un modelo turístico "más sostenible, equilibrado y competitivo".

En la reunión también han participado representantes del Consell d'Eivissa, así como representantes del Ayuntamiento de Eivissa, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Turistec y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Además de la entidad AnySolution, coordinadora de este encuentro y de los proyectos de turismo de la Comisión Europea, que ha contribuido a facilitar el diálogo y la puesta en común de los diferentes proyectos y líneas de trabajo europeas vinculadas al sector turístico.

La reunión ha permitido exponer una visión conjunta de la realidad turística del archipiélago y facilitar un diálogo directo entre las instituciones europeas, las administraciones públicas y los principales representantes del sector turístico y del conocimiento.

Los participantes también han abordado cuestiones como la gestión turística de los destinos, la sostenibilidad, la regulación de la oferta, la lucha contra el intrusismo, la transformación digital, la gestión de datos y los retos que afrontan las diferentes islas ante un sector turístico en constante evolución.

Para Ginard, el encuentro representa "una oportunidad" para que Europa conozca de primera mano lo que pasa en Baleares pero también para que conozca las políticas que se aplican desde las instituciones.

"El Consell no quiere que el futuro turístico de Mallorca se decida desde la distancia, quiere participar en las decisiones europeas al aportar su realidad, experiencia y también las soluciones que pone en en marcha", ha subrayado.

Ginard ha destacado también la importancia que la Comisión Europea haya querido escuchar directamente a las diferentes islas y a los agentes que forman parte del sector.

El encuentro de este miércoles tendrá continuidad el jueves con la participación de Ginard en el D3HUB Final Event-Tourism of Tomorrow Data-Driven Destinations Hub, una jornada centrada en el papel de los datos y la tecnología en la transformación de los destinos turísticos.

La jornada permitirá compartir experiencias y proyectos vinculados con la gestión inteligente de los destinos y analizar la manera en que los datos pueden contribuir a afrontar algunos de los principales retos del turismo europeo.

La participación de Mallorca en este foro europeo permite, a la vez, reforzar la conexión de la isla con las redes y proyectos europeos vinculados a la innovación turística y situar la gestión de los datos como una herramienta fundamental para afrontar los retos de los destinos turísticos del futuro.