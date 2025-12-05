El Consell de Mallorca podrá ordenar el cierre de oferta turística ilegal antes de que la sanción adquiera firmeza

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha implementado un nuevo procedimiento por el cual podrá cesar de inmediato la actividad de la oferta turística ilegal antes de que la sanción adquiera firmeza.

Se trata de una figura bautizada como Declaración de Ilegalidad Abreviada (DIA), que en un plazo estimado de entre seis y diez meses desde la detección de la ilegalidad permitirá cerrar establecimientos turísticos ilegales.

La resolución de cese de la actividad se comunicará a las plataformas como Airbnb o Booking, quienes deberán borrar el anuncio de forma inmediata.

Si los inspectores verifican que la actividad continúa tras la resolución, se impondrán multas coercitivas reiteradas hasta el cumplimiento. En caso de persistir, se trasladará el expediente a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad.

Ese nuevo proceso será paralelo al sancionador, que seguirá seguir su curso ordinario para fijar la multa económica correspondiente a la infracción.

El hecho de dividir el camino en estas dos vías, ha indicado la institución insular en un comunicado, permitirá acortar significativamente los plazos.

En la actualidad, la tramitación de muchos expedientes sancionadores podía extenderse hasta 24 meses debido a la interposición de recursos. Durante todo este tiempo, el supuesto infractor podía seguir operando con normalidad.

"La prioridad es perseguir y limpiar el mercado para proteger la convivencia y al sector reglado", ha dicho el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, sobre este "cambio estructural" en la lucha contra la oferta ilegal que ha llevado un año y medio de trabajo.

Al eliminar la competencia desleal "de forma efectiva y rápida", ha sostenido, el Consell de Mallorca reforzará "la calidad del destino y la seguridad jurídica".

"El mensaje es claro: quien opera con una Driat falsa o sin licencia pasa automáticamente a ser considerado oferta clandestina, enfrentándose a un cierre ejecutivo que ya no entiende de dilaciones burocráticas", ha sentenciado.