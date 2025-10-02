El Consell de Mallorca pone en marcha un servicio de atención domiciliaria para menores con discapacidad intelectual

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Mallorca ha puesto en marcha un nuevo servicio de atención domiciliaria para menores y jóvenes con discapacidad intelectual o con necesidades de apoyo por conducta.
El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, han presentado la iniciativa en una rueda de prensa celebrada este jueves.
El Servicio de atención integral a domicilio para niños con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo por conducta (SAI-DIC), han explicado, contará inicialmente con 100 plazas que se podrán ir ampliando a lo largo de los meses.
El programa contará con un equipo de diez profesionales, entre psicólogos, educadores, coordinadores y terapeutas ocupacionales, y un presupuesto de dos millones de euros para los próximos tres años, entre 2025 y 2027.
Los beneficiarios serán principalmente niños con discapacidad intelectual o problemas de conducta de entre 7 y 12 años, aunque de forma excepcional el servicio se podrá ampliar hasta los 21 años.
Serán los servicios sanitarios y sociales los que dirigirán al IMAS las propuestas de los posibles candidatos, sobre los que después se hará una valoración de idoneidad.
Aunque el SAI-DIC contará con tres unidades principales en Palma, Manacor e Inca, la atención domiciliaria se prestará en todos los municipios de Mallorca.
Los profesionales, ha garantizado Sánchez, adaptarán el servicio a las necesidades de cada usuario con el objetivo de mejorar su calidad de vida y el descanso y conciliación de sus familiares.
El servicio, ha reivindicado Galmés, es pionero en Mallorca, Baleares y el conjunto de España y permitirá otorgar a las personas con discapacidad, "un colectivo que hasta ahora había estado olvidado", el protagonismo que les corresponde.
"Es un servicio totalmente novedoso que entra directamente en nuestras casas, unas casas que por desgracia cada vez tienen más soledad y más sobrecarga emocional", ha apuntado.
Para Sánchez, también conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, el SAI-DIC "supone un antes y un después en la atención de menores con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo por conducta".