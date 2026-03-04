El Consell de Mallorca presenta en Berlín la Ruta de la Moda Artesana de la isla - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este miércoles en el Umweltforum de Berlín la Ruta de la Moda Artesana de Mallorca, una acción enmarcada en la feria turística ITB y orientada a dar a conocer esta nueva propuesta de la institución insular en el mercado alemán.

La iniciativa, ha destacado el Consell en una nota de prensa, se plantea como una propuesta turística y cultural que invita a "descubrir Mallorca desde sus raíces, su tradición y sus oficios vivos".

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha destacado al inicio del acto que "Mallorca no solo se visita, también se viste" y ha subrayado que la ruta es "una manera diferente de acercarse a la isla, a través de quienes la crean con sus manos cada día".

Galmés ha explicado que esta iniciativa pretende proyectar internacionalmente el talento de los artesanos y reforzar la apuesta por un modelo turístico "más auténtico, sostenible y vinculado al territorio".

Según el presidente insular, "la artesanía representa también una forma de entender el tiempo: el tiempo necesario para aprender un oficio, para perfeccionar una técnica y para crear piezas únicas que perduran".

Frente a la inmediatez y la producción acelerada, el Consell busca reivindicar con esta ruta "el valor de lo hecho con calma, con conocimiento y con identidad".

El acto ha contado con la presencia de la embajadora de la marca, Carolina Cerezuela, y se ha concebido como una experiencia inmersiva. En concreto, se ha recreado un mercado artesanal, permitiendo a los asistentes conocer las cinco familias que integran la marca de garantía de la institución insular, Moda Artesana de Mallorca --tejidos y confección, joyería y ornamentación, fibras vegetales, piel y cuero y calzado--.

El sello certifica el origen, la calidad y la autenticidad de los productos elaborados en la isla. Asimismo, la ruta ha conectado talleres repartidos por distintos municipios, convirtiendo el mapa de Mallorca en un recorrido por su identidad viva.

La presentación también ha contado con una propuesta gastronómica de los chefs de la isla Ariadna Salvador, Juan Pinel y Miquel Calent que, según el Consell, han trasladado al ámbito culinario los mismos valores que defiende la marca: producto local, identidad mediterránea, creatividad y respeto por la tradición.

Igualmente, el grupo mallorquín Ovella Negra ha puesto la nota musical a la velada gracias a la colaboración del Teatro Principal de Palma.