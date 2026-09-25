El Consell de Mallorca presenta su candidatura para obtener el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado su candidatura para obtener el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef con un plan insular de infancia, que incorpora la participación de los niños y adolescentes y la coordinación de todos los departamentos de la institución.

La candidatura se fundamenta en el primer Plan de Atención y Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Mallorca 2023-2028 (Padiam), una apuesta política del Consell para situar los derechos y el bienestar de los niños "entre las prioridades de la acción de gobierno".

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, se ha reunido este viernes con representantes de Unicef en el marco de la evaluación de la candidatura. En el encuentro también han participado el conseller de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, y la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias.

El Consell ha explicado en un comunicado que este plan incorpora los derechos de los menores a la acción de los distintos departamentos del Consell en ámbitos como la salud, la educación, los servicios sociales, la cultura, la movilidad, el medio ambiente y la igualdad.

Galmés ha señalado que aspirar a este reconocimiento "es una manera de poner en valor las mejoras que se han introducido en el sistema, evaluar el trabajo hecho y seguir avanzando con políticas públicas más coordinadas, eficaces y cercanas".

Uno de los instrumentos de participación del plan es el Consell de la Infancia y la Adolescencia de Mallorca (CIAM), integrado actualmente por 32 niños, niñas y adolescentes. Sus propuestas se trasladan a los espacios de coordinación del Padiam para que puedan ser valoradas e incorporadas a la acción institucional.

Por su parte, Sánchez ha destacado que desde el IMAS trabajan para que la participación de los menores tenga continuidad, así como para que las mejoras introducidas en el sistema "se traduzcan en resultados y para que las políticas de infancia lleguen a todos los municipios de Mallorca".