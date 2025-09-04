El Consell de Mallorca prevé destinar cuatro millones de euros extraordinarios a su sistema de protección de menores

Archivo - Pleno del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

Vox se opone a la modificación de crédito y acusa a Prohens de "intentar imitar" su "discurso antiinmigración"

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca tiene previsto destinar unos cuatro millones de euros extraordinarios al sistema de protección de menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Esta cuantía, han explicado a Europa Press fuentes del IMAS, forma parte de una modificación de crédito de cerca de siete millones de euros que en la comisión informativa de la mañana de este jueves esta mañana ha recibido el visto bueno de todos los grupos salvo Vox.

La idea es que esta modificación de crédito se debata y vote en la sesión plenaria del jueves de la semana que viene, que será la primera del nuevo curso político.

Previsiblemente saldrá adelante con el voto favorable del PP, la abstención de la oposición y la negativa de los de Santiago Abascal, han indicado las citadas fuentes.

De los siete millones de euros, unos cuatro irán destinados al sistema de protección de menores y los tres restantes al sistema de residencias.

VOX SE OPONE

El portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, ha considerado "inaceptable que el dinero de los mallorquines se dilapide en financiar la inmigración mientras los mayores, los dependientes y los menores en situación de vulnerabilidad siguen sin recibir la atención que merecen".

"Ni un solo euro debe ir destinado a mantener a los menores extranjeros no acompañados. Cada euro que el Consell destina a la inmigración es un euro que se quita a los mallorquines que de verdad lo necesitan", ha sostenido.

Gili, según ha indicado su partido en un comunicado, ha defendido que "la prioridad debe ser siempre atender primero a los españoles y a los mallorquines" reforzando las residencias, mejorando las condiciones laborales del personal sociosanitario y garantizando recursos a los menores en situación de desamparo "que son de aquí".

"No permitiremos que se siga premiando a la inmigración a costa de los sacrificios de nuestras familias, de nuestros mayores y de nuestros trabajadores. Nuestro compromiso es calro: el dinero público de Mallorca debe estar al servicio de los mallorquines", ha insistido.

Gili, por último, ha criticado la "incoherencia" del PP dado que a su juicio, mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, "intenta imitar el discurso antiinmigración de Vox", el Consell de Mallorca "destina importantes sumas de dinero a la inmigración ilegal y a los menores extranjeros no acompañados".