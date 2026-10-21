El Consell de Mallorca programa conciertos de ópera, rock y música sacra en un nuevo ciclo de Concerts a Palau

Archivo - Actuación de la Coral de Montlliri en el Palau Consell de Mallorca, en una foto de archivo. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca vuelve a organizar el ciclo de actuaciones Concerts a Palau, que empezará este viernes y en el que habrá conciertos de ópera, rock y música sacra entre otros estilos.

Se trata de una serie de actuaciones que tendrán lugar entre octubre, noviembre y diciembre en la Sala de Plenos del Palau del Consell y se ha organizado después de la "buena aceptación" de la primera edición, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Para esta edición de Concerts a Palau, se han escogido cuatro formaciones que ofrecerán un amplio y diverso repertorio, desde música clásica hasta pop y rock, pasando por un concierto de corales o fusiones musicales.

Para iniciar el ciclo este viernes se ha escogido el espectáculo 'Calidoscopi musical', una propuesta que reunirá a los solistas del Cercle Líric Balear, el Orfeó de Mallorca y piano en una velada dedicada a la música vocal.

La formación ofrecerá un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión, con obras interpretadas a 'cappella' y con acompañamiento de piano, que incluirá arias y dúos que se han trabajado en los encuentros académicos de los cantantes.

El segundo concierto será el 20 de noviembre e irá a cargo de la Coral Sor Francinaina. La formación, fundada el año 1987, tiene un repertorio diverso y de múltiples estilos, incluye principalmente piezas de polifonía vocal de distintas épocas, de temática tanto sacra como profana y con muchos ejemplos de música tradicional mallorquina.

Tomará el relevo el dúo formado por Raquel Llera, soprano, y Daniel Mulet, piano, que actuarán el 21 de noviembre. Una velada para disfrutar de la magnífica voz de la soprano acompañada por el piano, donde podremos disfrutar de arias de ópera, zarzuela, 'lied', canción catalana y romántica.

Cerrará el ciclo la banda mallorquina T-Makers el próximo 13 de noviembre. El grupo de Algaida, formado por Pazzis Veiret --voz y bajo--, Xesc Carbonell --guitarra y voz--, Moncho Martín --guitarra y voz-- y Mats Lindholm --batería--, presenta un rock con influencias de los 50 y 60, con uno directo efervescente y destinado a hacerte bailar.