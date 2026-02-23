El Consell de Mallorca promueve el turismo activo y de naturaleza en la feria Free de Múnich

'Stand' De La Fundación De Turismo Responsable De Mallorca En La Feria Free De Múnich. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha participado en la feria Free de Múnich, en la que tratado de promocionar sectores como el turismo activo y de naturaleza como elementos para "disfrutar de la isla los 365 días del año".

La Fundación Turismo Responsable de Mallorca de la institución insular ha montado un 'stand' propio en este evento celebrado del 18 al 22 de febrero.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha resaltado la presencia de la isla en esta cita profesional, con el objetivo de consolidar su posicionamiento en el mercado alemán, principal emisor para Mallorca, como destino "sostenible, responsable, diverso y atractivo durante todo el año".

En ese sentido, han destacado que la biodiversidad, los espacios naturales protegidos y la riqueza paisajística de Mallorca son "unos de los grandes atractivos para el visitante alemán".

En este contexto, la fundación ha incidido también en la sensibilización del viajero sobre la importancia de "cuidar el destino, sentirse parte de él y contribuir a la conservación de su patrimonio medioambiental, cultural y social".

"El mercado alemán muestra un interés especial por propuestas vinculadas al senderismo, al cicloturismo y al turismo deportivo, segmentos con un marcado carácter desestacionalizador", han apuntado.

El Consell de Mallorca ha subrayado que Mallorca "lidera" como destino este tipo de actividades por su "completa" red de infraestructuras deportivas y por acoger cada año "importantes eventos de ámbito nacional e internacional", lo que la consolida como "referente en el segmento de turismo activo". A ello habría que sumar una oferta cultural, gastronómica y patrimonial que "enriquece y complementa la experiencia del visitante".

La delegación de Mallorca ha estado acompañada por diversos coexpositores del sector público y privado, entre los que se encuentran los ayuntamientos de Alcúdia, Pollença y Santanyí; la Asociación Hotelera de Capdepera; la Asociación Hotelera y de Servicios de Colònia de Sant Jordi o la Asociación Hotelera y de Servicios de Sóller, entre otros.