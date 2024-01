El Consell de Mallorca proyectará un film inédito de Agustí Villaronga

La cinta promocional de la isla fue encargada, hace 40 años, por Fomento de Turismo, pero no se usó

PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca proyectará entre los meses de marzo y abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del director de cine Agustí Villaronga, fallecido en 2023, un film inédito suyo, que fue encargado, hace 40 años, por Fomento de Turismo, pero no se usó.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que proyectará un film inédito de Agustí Villaronga en primavera, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. La cinta promocional de la isla fue encargada, hace 40 años, por Fomento de Turismo, pero no se usó porque el resultado no gustó. Además, la vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha anunciado que se pone en marcha el proceso de digitalización de la cinta y el día de la proyección algunas personas que participaron en el rodaje contarán su experiencia.

El cortometraje recibe el nombre de 'Mallorca', tiene una duración de casi 20 minutos y es una copia hinchada al formato estándar para proyección en salas a partir del original de rodaje, que fue en 16 milímetros. Roca ha destacado que la cinta está custodiada en el depósito del Archivo de Sonido e imagen del Consell y que fue encontrada por la periodista Cati Moyà hace unos meses.

Este lunes, 22 de enero, se cumple un año de la muerte del cineasta mallorquín Agustí Villaronga (Palma, 1953-2023) y, precisamente, para recordar a uno de los directores más internacionales que ha tenido la isla, el Consell anuncia la proyección de la cinta y su digitalización en alta definición, que se llevará a cabo en un laboratorio profesional de Barcelona o Madrid, puesto que este formato no se puede digitalizar en Mallorca.

Se trata de un encargo que hizo Fomento de Turismo, con patrocinio del Consell, sobre el año 1985. Iba en línea con otros encargos que se había hecho a directores de cine para dar una nueva o inédita visión de la isla. El film que concibió Agustí Villaronga era un montaje de imágenes con una banda sonora de los compositores Philip Glass y Win Mertens.

El cortometraje empieza con la silueta de un barco que atraviesa el mar. Mientras tanto, una voz en off dice que "todas las rutas del Mediterráneo llevan a Mallorca, donde la placidez acoge a los viajeros al final de todas las odiseas". A continuación, juegos de luces y sombras en la Serra de Tramuntana, el castillo de Bellver o las cuevas del Drac.

La película no convenció a los responsables de Fomento de Turismo de Mallorca, que decidieron encargar al escritor Valentí Puig un guión para añadirle una voz en off, con un mensaje más claramente turístico. Villaronga no estuvo de acuerdo y, además, esta segunda versión tampoco convenció a la entidad turística y acabó en un cajón. Un cajón del Consell del que ahora se ha podido recuperar.