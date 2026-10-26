El Consell de Mallorca recibe en audiencia a los 18 galardonados de los Premios Gastronómicos 2026 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recibido este lunes en audiencia a los 18 premiados de la cuarta edición de la gala de los Premios Gastronómicos.

La recepción ha tenido lugar en la sala de plenos de la institución y ha contado con la presencia de la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate; el presidente de Pimem, Jordi Mora; el delegado de Prisa Media Baleares y director regional de la Cadena SER, Josep Roquer; el consejero delegado del Grupo Serra, Pedro Rullán; y el director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio, Álvaro Roca.

"Estos premios, ya plenamente consolidados, reconocen vuestra trayectoria y vuestro talento, así como el valor del producto local y de la artesanía, que contribuyen a que los mallorquines nos sintamos todavía más orgullosos de nuestra gastronomía y de los productos de proximidad", ha destacado el presidente insular.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de los bares y lde la coctelería, que "han sabido convertir la técnica, la creatividad y la atención al cliente en una auténtica expresión de identidad propia".

La cuarta edición de los Premios Gastronómicos 2026 cuenta con tres categorías y 18 galardonados, además de un premio honorífico que se desvelará en la gala que se celebrará esta misma noche.

En la categoría Bar, el Premio Cultura de Barra ha sido para Bodega Morey; el Premio Mejor Variado, para Bar Casa Miss; el Mejor Llonguet. Bar Plata; Mejor Pa amb Oli, Sa Ximbomba (Gènova); Mejor Café de Especialidad, Bacan; Mejor Coctelería, Coquetier Cocktail Club / Arlequín.

Igualmente, en la categoría Promoción Agroalimentaria, el galardón a Mejor Mecenazgo y Patrocinio ha recaído en la DO Binissalem; la Mejor Heladería Artesana o Chocolatería, Gelateria Ca'n Miquel; Producto Local y de Proximidad, Galletes d'Oli Artasanes; el de Divulgación y Promoción de la Gastronomía Mallorquina, Koldo Royo; Mejor Horno: Forn Fondo; Mejor Pastelería, Ptisseria Ca'n Roca (Manacor); y el de Mejor Vino o Bodega, Bodega 4 Kilos.

En la categoría Cocina y Gastronomía, el Premio Mejor Jefe de Sala ha sido para Rodolfo Antonelli (Voro); el de Mejor Chef, para Fernando Pérez Arellano; a la Mejor Trayectoria, Marga Coll; Mejor Restaurante, Zaranda; y el Premio Chef Revelación ha sido para Jordi Cantó.