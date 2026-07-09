El Consell de Mallorca reclama un aumento de la plantilla de examinadores de la DGT y actualizar el plus de insularidad

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PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha dado luz verde a una moción en la que se solicita al Gobierno de España que refuerce de manera "inmediata" la plantilla de examinadores de la DGT destinados a Balares y actualizar el complemento de insularidad de los funcionarios del Estado para que las plazas sean "atractivas".

La iniciativa, impulsada por el PP, ha logrado un "amplio respaldo" en el Pleno del Consell y con ella se trata de defender al sector de las autoescuelas y reclamar al Gobierno de España medidas "urgentes" que pongan fin al "colapso" de los exámenes prácticos de conducción que sufre Mallorca debido a la falta de examinadores, según ha indicado el PP en un comunicado.

Durante el debate, el PP ha contado con la intervención de la presidenta de la Asociación de Autoescuelas de Baleares, Joana Ribas, quien ha trasladado a los grupos políticos la "preocupación" del sector ante una situación que mantiene a más de 9.000 alumnos en lista de espera para poder obtener el permiso de conducir y que, durante los meses de verano, puede superar las 11.000 personas.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha celebrado el resultado de la votación y ha destacado que este jueves el Consell de Mallorca "ha escuchado a las autoescuelas" y ha respaldado a un sector que presta un servicio "esencial" a los ciudadanos.

"Las autoescuelas forman a los futuros conductores y realizan una labor imprescindible. El PP no se podía quedar de brazos cruzados mientras miles de jóvenes y familias sufren las consecuencias de la falta de planificación del Gobierno de España", ha afirmado.

Riera ha agradecido el apoyo de los grupos que han votado favorablemente la iniciativa y ha lamentado especialmente la postura del PSIB. Por esto, ha tildado de "significativo" que el PSIB solo haya apoyado el reconocimiento institucional a las autoescuelas pero se haya abstenido precisamente en los puntos que exigen al Gobierno más examinadores y un plus de insularidad "digno" para los funcionarios del Estado.

"Cuando llega el momento de reclamar soluciones al Gobierno de España, el PSIB vuelve a mirar hacia otro lado. Han preferido proteger a su Gobierno antes que defender los intereses de miles de mallorquines que llevan meses esperando poder examinarse", ha añadido.

La portavoz del PP ha recordado que la falta de examinadores es un "problema estructural" que perjudica tanto a las autoescuelas como a los alumnos, al obligar a los centros a "retrasar las clases prácticas para que los aspirantes no pierdan la preparación antes de la fecha del examen".

En ese sentido, ha destacado que el Consell ha dado un "paso importante" y se espera que el Gobierno de España "escuche este mensaje y actúe". "Baleares no pueden seguir siendo tratadas como un territorio de segunda y los mallorquines tienen derecho a recibir los mismos servicios públicos que el resto de los ciudadanos", ha concluido Riera.