El Consell de Mallorca reclama un compromiso internacional "firme" con el pueblo saharaui - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reclamado un compromiso internacional "firme" con el pueblo saharaui y ha reivindicado "el derecho a decidir su futuro mediante un referéndum para poner fin a 50 años de sufrimiento".

Así lo han solicitado el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y la directora insular de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales, Maria Elena Jaume, durante su participación en la Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, dedicada al conflicto del Sáhara Occidental.

Según ha informado la institución insular, Bosch y Jaume han sido recibidos por las consejeras de la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas María del Mar Angarón y Elena Gómez y han aprovechado para manifestar su preocupación "por el cambio de posicionamiento adoptado por el Gobierno de España hace tres años, apoyando la autonomía dentro de Marruecos y alejándose del denominado 'Plan de Arreglo', aprobado por la ONU".

Por otra parte, han expresado su "inquietud" por la situación humanitaria que padece el pueblo saharaui, tanto en los campos de refugiados como en los territorios ocupados. "La comunidad internacional no puede darle la espalda a un pueblo que sigue esperando poder ejercer su derecho a la autodeterminación", han señalado.

En este sentido, han destacado que el Consell de Mallorca ha destinado este año 124.000 euros a diferentes líneas de actuación en favor del pueblo saharaui canalizadas a través del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación.

En concreto, 80.000 euros se destinan al Programa de salud infantil saharaui, para garantizar la atención pediátrica y de enfermería, así como iniciativas de nutrición y vacunación para niños de hasta cinco años. Además, se suman 25.000 euros aprobados de manera extraordinaria para reforzar un programa específico de alimentación.

Por otro lado, la institución insular mantiene su apoyo al programa 'Vacaciones en paz', con una aportación de 19.000 euros. Según han resaltado, gracias al apoyo y promoción del Consell este año se ha duplicado el número de familias de acogida, pasando de 20 a 40.

En el encuentro también han participado el resto de representantes de diferentes instituciones y asociaciones que forman la delegación española, coordinada por la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, entre los cuales se encontraban diputados del Parlament balear y un representante de la Universitat de les Illes Balears.