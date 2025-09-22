El Consell de Mallorca recuerda que se debe conservar la fachada del edificio de 31 de Diciembre

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha recordado este lunes que debe conservarse la fachada del edificio de la calle 31 de Diciembre de Palma, obra del arquitecto Gaspar Bannazar.

Fuentes de la institución insular han aclarado que desde el Consell no se ha ordenado ninguna paralización porque no ha comenzado ningún trabajo de demolición y porque, además, corresponde al Ayuntamiento de Palma conceder o revocar las licencias si lo considera oportuno.

Las mismas fuentes han explicado que la institución insular ha tenido conocimiento de oficio de la intención de acometer el derribo, momento en que ha recordado por carta tanto a promotores como al Consistorio que el pasado 28 de enero de 2025 se instó a proteger la fachada en el catálogo municipal.