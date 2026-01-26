El Consell de Mallorca reivindica la gastronomía local como motor de un turismo responsable en Madrid Fusión

El Consell de Mallorca reivindica la gastronomía como motor de un turismo responsable en Madrid Fusión - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reivindicado la gastronomía local como expresión cultural, de identidad y motor de un turismo más experiencial y responsable con su participación en la feria Madrid Fusión.

El estand de la institución insular, inaugurado este lunes, sitúa al producto local y la cultura culinaria en el centro del relato turístico y territorial.

Según ha destacado el Consell, la isla se presenta como un territorio donde la gastronomía forma parte de la vida cotidiana, de la identidad cultural y del paisaje.

A la inauguración han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard; y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate.

"La cultura es un motor fundamental para hacer del turismo un elemento protector de nuestra identidad, de nuestra cohesión social y de nuestro futuro", ha destacado Galmés, quien ha señalado que Mallorca se presenta en la feria "desde aquello que mejor la define: su producto, su cultura y su gente".

De su lado, el conseller insular de Turismo ha subrayado que la gastronomía permite al visitante "comprender el territorio, respetarlo y valorarlo". "Es clave para avanzar hacia un turismo experiencial y responsable", ha añadido.

En esta línea, la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, ha puesto en valor la apuesta del Consell para situar el productor local como un elemento diferenciador de la oferta turística.

Durante los tres días de feria, el estand del Consell de Mallorca acogerá presentaciones de producto, cocina en directo, catas y degustaciones. También participarán los ayuntamientos de Palma y Pollença.

Asimismo, el estand de la institución insular a través de la Fundación Turismo Responsable cuenta con la participación de seis coexpositores, en concreto, IGP Sobrassada de Mallorca, Flor de Sal, la DO Oli de Mallorca y Oliva de Mallorca, la DO Binissalem de vino, Coent Butxi y las cooperativas agroalimentarias de Baleares.

El Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local participa en la feria con diferentes acciones que realzan el producto local y la gastronomía de proximidad.

Así, coordinará las demostraciones culinarias de elaboración de sobrasada de Mallorca para acercar al público profesional los procesos tradicionales de elaboración de uno de los productos más emblemáticos de la isla.

También habrá un apartado específico con repostería autóctona de la mano del Forn i Pastisseria Trias, con una ponencia y una muestra dedicada al gató.

El Ayuntamiento de Palma participa en la programación del estand bajo el lema 'Palma, capital gastronómica del Mediterráneo' y con una propuesta que refleja "la diversidad y creatividad" de su escena culinaria.

La actividad contará con Andrés Benítez, que presentará una elaboración salada; Ariadna Salvador, con una propuesta de repostería dulce; y Borja Triñales, con una creación de coctelería.

Igualmente, el Ayuntamiento de Pollença ofrecerá dos sesiones de cocina en directo a cargo de chefs locales en las que se destacará tanto el producto local como el saber culinario del municipio.

En concreto, se hará una demostración con producto de Sa Cabreta, elaborada por el chef Andreu Segura, y una sesión de cocina en directo dedicada al atún de Pollença, a cargo del chef David Terrae.