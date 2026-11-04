El Consell de Mallorca retira cerca de 1.500 anuncios turísticos ilegales e incoa 274 sanciones en 2026

Archivo - Turistas con maletas caminan por el centro de Palma.- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado los últimos datos disponibles de su campaña de lucha contra la oferta turística ilegal, con la que se habrían retirado 1.472 anuncios ilegales en distintas plataformas y se habían iniciado 274 procedimientos sancionadores en lo que va de 2026.

Estas cifras se han dado a conocer en la World Travel Market (WTM) 2026, en la que se ha resaltado esta iniciativa como uno de los ejes estratégicos del nuevo modelo turístico, que quiere avanzar hacia un turismo "más responsable, sostenible y compatible con la convivencia entre residentes y visitantes", según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que este es, precisamente, el "gran reto" que tienen delante, como es ser un "destino de referencia internacional" pero hacerlo de una manera cada vez "más responsable y sostenible".

"Un modelo que genere oportunidades y prosperidad a lo largo de todo el año y que garantice la calidad de vida de quienes viven en Mallorca, porque la convivencia entre residentes y turistas es absolutamente irrenunciable", han subrayado.

Galmés ha anunciado también que en esta legislatura se ha "intensificado como nunca" la lucha contra la oferta ilegal, porque las reglas del juego "tienen que ser exactamente las mismas para todo el mundo".

En, concreto ha explicado que, desde agosto del 2024 hasta el mes de septiembre del 2026, se han retirado casi 9.472 anuncios ilegales verificados en Mallorca.

Según datos oficiales de la empresa Tecnológica Talk and Code, encargada del seguimiento, control y cumplimiento normativo de los alquileres de corta duración, de enero a septiembre de 2026 en Mallorca se han retirado un total de 1.472 anuncios ilegales, lo que supone que casi 7.900 plazas ilegales ya no se anuncian en las plataformas de alquiler turístico. En cifras y por plataformas, Airbnb ha retirado 658 anuncios, Booking 204, Vrbo 593 y Rentalia 17.

Hay que destacar que la metodología empleada para obtener estos resultados hacen que sean cifras verificadas. Cada anuncio se contabiliza tan solo una vez, a pesar de que aparezca y desaparezca durante el semestre y, solo se cuenta si su último estado observado era ilegal y continúa sin estar publicado.

Respecto a las plazas, se cuentan por vivienda y no por anuncio y en lugar de aplicar una medida estadística general por cada anuncio, se suma la capacidad real declarada en los propios anuncios. "Esta metodología permite ofrecer un recuento más riguroso de las retiradas y dimensionar el impacto de las actuaciones sobre la oferta turística ilegal anunciada a las plataformas", han puntualizado.

Por otro lado, de enero a octubre de 2026, el Consell de Mallorca ha iniciado 198 expedientes sancionadores, con multas que llegan a los 5,9 millones de euros.

Respecto al nuevo protocolo de declaración de ilegalidad de la actividad (DIA) --iniciados en enero de 2026--, se han abierto 76 protocolos DIA, 69 de los ellos han finalizado con orden de cese inmediato de la actividad ilegal.

Desde el inicio de legislatura se ha intensificado la actividad sancionadora, puesto que en 2024 se iniciaron 218 expedientes con una propuesta de sanción de 5,2 millones de euros; en 2025, 187 por más de 11,3 millones de euros; y en 2026, 274, entre expedientes iniciados y protocolos DIA.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha recalcado que la prioridad es que la oferta turística ilegal "desaparezca" y "deje de estar a disposición del mercado".

"No se puede permitir que una actividad que no cumple la ley se anuncie, comercialice y compita en igualdad de condiciones con quienes sí cumple todas las exigencias. Defender la legalidad significa proteger a los residentes y garantizar una competencia justa", ha añadido.

Ginard también ha destacado a su intervención que la lucha contra la oferta ilegal "no es solo una cuestión sancionadora", es una política "necesaria" para "garantizar la legalidad, proteger la convivencia y dar credibilidad al cambio de modelo turístico".