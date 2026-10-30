El Consell de Mallorca reúne a un centenar de profesionales en las IV Jornadas de Prevención e Intervención Comunitaria

Ponentes y participantes en las IV Jornadas de Prevención e Intervención Comunitaria. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha celebrado las IV Jornadas de Prevención e Intervención Comunitaria, con la participación de un centenar de profesionales de los servicios sociales comunitarios básicos y representantes de los ayuntamientos mallorquines.

El Consell de Mallorca ha señalado este viernes en un comunicado que esta edición, celebrada en Porreres, se ha centrado en las estrategias inclusivas para atender la diversidad en la infancia y la adolescencia, especialmente en los ámbitos del ocio, el tiempo libre y la participación.

Durante la clausura, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado la importancia de garantizar que todos los niños y adolescentes tengan oportunidades de participar en las actividades y espacios de su comunidad.

El ocio, el tiempo libre y la participación son una parte "fundamental" del desarrollo de los niños y adolescentes, por lo que Sánchez ha instado a trabajar para que las actividades y los espacios comunitarios "tengan en cuenta la diversidad" y sean lugares donde puedan participar "en igualdad de condiciones".

El conseller también ha subrayado que la participación infantil debe tener un "efecto real" en las decisiones que afectan a niños y adolescentes. "No basta con crear espacios de participación, debemos garantizar que su voz sea escuchada y tenida en cuenta", ha sostenido.

Sánchez ha reconocido el trabajo de los profesionales de los servicios sociales comunitarios básicos y ha destacado "la importancia del trabajo comunitario para detectar necesidades, compartir recursos y avanzar hacia entornos más inclusivos".

UNA PARTICIPACIÓN INCLUSIVA

Las jornadas han contado con la participación de expertos del ámbito local y nacional en derechos de la infancia y participación infantil, así como de representantes de Unicef, que han compartido conocimientos y experiencias sobre cómo hacer que todos los niños y adolescentes puedan formar parte de la vida comunitaria.

Los profesionales han abordado la igualdad inclusiva de los niños y adolescentes y su participación en el ámbito municipal. Además, han dado a conocer experiencias desarrolladas en Murcia y Parla (Comunidad de Madrid), con ejemplos de cómo incorporar la voz de los menores en las decisiones que les afectan.

Las aportaciones de jóvenes, familias y profesionales han permitido incorporar diferentes perspectivas sobre las barreras que dificultan la inclusión y sobre las condiciones necesarias para que niños y adolescentes participen activamente en la vida comunitaria.

La jornada de este viernes ha incluido cuatro talleres prácticos sobre la neurodivergencia, la accesibilidad, la participación infantil inclusiva y la escucha de las experiencias en primera persona, con el objetivo de compartir herramientas para favorecer la inclusión de los niños y adolescentes en la vida comunitaria.

Las aportaciones y propuestas surgidas de los talleres se han recogido durante la conferencia de clausura, en la que se ha reflexionado sobre la importancia de escuchar a los niños y tener en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones que les afectan.