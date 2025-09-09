El Consell de Mallorca reunirá a emprendedores con jóvenes para impulsar el empleo y retener talento

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, presenta el 'Emprèn Day'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca reunirá a todos los agentes del ecosistema emprendedor con los jóvenes estudiantes y titulados para impulsar la generación de empleo cualificado y la retención del talento en la isla.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha presentado este martes la iniciativa 'Emprènday', pionera en la isla y que se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre, de 9.00 a 15.00 horas, en la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.

El proyecto, ha explicado la institución insular en un comunicado, busca ser "la primera experiencia integral de emprendimiento juvenil en Mallorca".

Para ello, reunirá "a todos los agentes del ecosistema emprendedor --universidad, administraciones públicas, empresas y mentores-- con los jóvenes estudiantes y titulados" en un evento que combinará "ponencias inspiradoras, talleres prácticos, sesiones de 'networking', espacios de exhibición de proyectos y actividades interactivas".

El objetivo final es "fomentar vocaciones emprendedoras, generar empleo cualificado y retener el talento" en Mallorca.

El evento está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años --estudiantes de bachillerato, ciclos formativos, universitarios y titulados recientes-- y tratará de convertirse en "una puerta de entrada al ecosistema emprendedor" del archipiélago.

Durante la jornada, los participantes podrán conocer experiencias reales de personas que han emprendido e innovado con éxito, desarrollar habilidades mediante talleres creativos y establecer contactos directos con agentes del ecosistema, empresas, mentores y entidades públicas.

"Este es un proyecto innovador y necesario para dar voz y oportunidades al talento joven de Mallorca, generando nuevas vías de futuro y reteniendo talento local", ha señalado Fuster.

La vicerrectora de Innovación y Transformación Digital de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Lorenza Carrasco, ha destacado la intención de "acercar el emprendimiento" al alumnado universitario y "hacerlo visible e inspirador dentro de un entorno académico e innovador".

UNA PROGRAMACIÓN VARIADA

La jornada estará conducida por el divulgador científico y creador de contenidos Adrián García, conocido como 'El Físico Barbudo', y contará con un cartel de ponentes que buscarán aportar experiencias diversas y complementarias en el campo del emprendimiento y la innovación.

La primera intervención correrá a cargo de Fernando de Miguel Albertí, cofundador y consejero delegado de OffUgo, una empresa mallorquina que ha creado un sistema de alquiler de coches 100% digital.

También participará Jorge Sandua, creador de la marca PutosModernos, reconocido por Forbes como uno de los cien creativos más influyentes del mundo de los negocios y creador de más de 70 campañas publicitarias para marcas como Levi's o Pepsi.

La jornada se cerrará con la intervención de Marc Revert, un joven mallorquín de 16 años ha cofundado de Orga AI, una 'start-up' que prepara un modelo de inteligencia artificial capaz de competir con plataformas internacionales.

Entre los talleres y actividades que se llevarán a cabo a lo largo del 'Emprènday' destacan el 'LEGO Serious Play', en el cual los participantes crearán su modelo de negocio mediante las conocidas figuras; el 'Escape Room: rompe las barreras de tu negocio', una experiencia inmersiva para detectar los bloqueos que impiden sacar adelante proyectos; o el 'Juego de cartas: prepárate para emprender', mediante el cual los jóvenes se podrán poner "en la piel de un emprendedor".

La jornada incluirá también un espacio de 'networking', una zona de expositores digitales con 'start-ups' y prototipos, y actividades dinamizadoras como 'tuc-tucs' vinilados, robots caricaturistas, un fotomatón con inteligencia artificial y un sorteo final de portatil para todas las personas inscritas en la jornada.