El Consell de Mallorca rinde homenaje a Agustí Villaronga con la proyección de su film inédito 'Mallorca'

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha rendido homenaje este lunes a Agustí Villaronga con la proyección de su film inédito 'Mallorca' en la Sala Augusta de Palma.

La institución insular ha mostrado el cortometraje coincidiendo con el aniversario del cineasta mallorquín, según ha señalado el Consell en una nota de prensa. La cinta promocional de la isla fue encargada por Fomento de Turismo en el 1985, con patrocinio del Consell de Mallorca, pero no se utilizó porque el resultado final no gustó.

La vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado la "mirada pionera" del cineasta para "enfocar la promoción turística de la isla". Además, ha explicado que la cinta está custodiada en el Archivo de Sonido e Imagen del Consell y que la encontró la periodista Cati Moyà hace unos meses.

Según ha recordado, la película no convenció a los responsables de Fomento de Turismo de Mallorca, que decidieron encargar al escritor Valentí Puig un guión para añadir una voz en off con un mensaje más turístico. Villaronga no estuvo de acuerdo y, además, esta segunda versión tampoco convenció a la entidad turística, de modo que terminó en un cajón, en el que hace unos meses se encontró la cinta.

Después de la proyección, se ha celebrado un coloquio con personas que participaron en el rodaje y que han explicado experiencias y curiosidades, en concreto, ha contado con la participación de Catherine Alcina, Eduardo Gamero, Cati Moyà y Francesc Bonnín.