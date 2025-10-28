El Consell de Mallorca y el SOIB ofrecen 20 plazas de formación y empleo de actividades agroforestales y marger. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca y el Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) ofrecen 20 plazas de formación en alternancia, donde se combina formación teórica y un contrato de trabajo, con actividades relacionadas con la conservación de espacios naturales y rutas senderistas.

Se trata de dos nuevos proyectos dirigidos a personas desempleadas que permitan mejorar las aptitudes profesionales en materia agroforestal como forestal, peón agrícola o especialistas marger, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

Las ofertas para inscribirse a estos dos cursos están abiertas hasta el 3 de noviembre y se pueden hacer las solicitudes a través del web del SOIB.

Se trata de dos proyectos que combinan formación y la práctica profesional a través del trabajo efectivo, que permiten al alumnado estar capacitado para trabajar en empresas del sector agroforestal y de construcción de piedra en seco y desarrollar tareas como la repoblación forestal, los cierres perimetrales, los tratamientos silvícolas, la construcción de márgenes, el troceado o el abono de piedra.

El consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha explicado que esta formación permite, al mismo tiempo, llevar a cabo trabajos de mantenimiento en espacios agrícolas y forestales de la finca pública de So n'Amer, en Escorca, y se da respuesta a la demanda que existe de personal especializado en la construcción de piedra en seco, una técnica ancestral de la isla.

CONTENIDO DE LOS CURSOS

En concreto, el proyecto SOIB Jove-Consell de Mallorca se enmarca dentro de la línea 1 de la subvención y se dirige a diez personas jóvenes desempleadas, mayores de 18 años y menores de 30, inscritas en la Garantía Juvenil; mientras que el proyecto SOIB 30-Consell de Mallorca, dentro de la línea 2, se dirige a diez personas desocupadas de 30 años o más.

El proyecto SOIB Jove, dirigido a menores de 30 años, tendrá una duración de 12 meses y ofrece una formación especializada en construcción de piedra en seco y diversas actividades de conservación y mejora de montes.

Por su parte, el proyecto SOIB 30, para mayores de 30 años, impartirá formación que conduce a los certificados de profesionalidad de nivel de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes y agricultura, y tendrá una duración de 11 meses.