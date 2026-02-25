El Consell de Mallorca se suma a los actos para celebrar el Día de Baleares

Cartel de actos organizados por el Consell de Mallorca con motivo del Día de Baleares - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha programado una serie de actos para conmemorar el Día de Baleares que tendrá lugar el próximo domingo 1 de marzo.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, se sumará así a esta festividad con una 'plantada de gegants', un concierto de Victoria Lerma y visitas guiadas al palacio del Consell. Además, la fachada de la sede del Consell de Mallorca se iluminará con los colores de la bandera de Mallorca.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha asegurado que para el Consell es "un honor y un placer" participar en la Diada Baleares. Por este motivo, abrirán las puertas de la sede, "para que todo el mundo la pueda disfrutar, además de hacer salir a los gigantes del Consell y organizar un concierto en el palacio del Consell".

Las actividades preparadas para el Día de Baleares empezarán el domingo 1 con la 'plantada de los gegants' del rey Jaume II y la reina Esclaramunda de Foix, a las 11.00 horas en las puertas del palacio del Consell y permanecerán durante toda la jornada. Al inicio se hará una muestra de ball de bot a cargo del grupo Aires d'Andratx.

También el domingo tendrá lugar un concierto acústico de la cantautora y guitarrista mallorquina Victoria Lerma a partir de las 19.00 horas en el palacio del Consell. Las entradas son gratuitas y se pueden reservar en TicketIB.

Asimismo, el Consell de Mallorca también abrirá las puertas de la sede principal para que la ciudadanía pueda conocerlo y se han organizado siete visitas guiadas durante el domingo 1 y el lunes 2. También son gratuitas y se pueden reservar en TicketIB.

El Museo Marítimo de Mallorca organizará diferentes actos para conmemorar la Diada, como talleres infantiles, charlas y visitas comentadas. Además, del viernes 27 de febrero al 1 de marzo se harán exhibiciones de navegación de embarcaciones de vela latina.

Por otra parte, también se podrá visitar la exposición itinerante del VII Certamen de fotografía Serra de Tramuntana del 27 de febrero al 3 de marzo en ses Voltes. Se trata de una muestra de gran formato con las 12 fotografías premiadas en el certamen, que ponen en valor los elementos que hacen de la Serra de Tramuntana un lugar declarado Patrimonio Mundial.