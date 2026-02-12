El Consell de Menorca reitera la necesidad de construir una torre de control en el aeropuerto

MENORCA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Consell de Menorca, liderado por el 'popular' Adolfo Vilafranca, ha reiterado al Gobierno central la petición de construir una nueva torre de control física en el aeropuerto de Menorca, después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya desistido definitivamente del proyecto de la torre de control virtual.

La administración insular ha solicitado al Ministerio la construcción urgente de una nueva torre de control física, "tras años de indefinición y casi cuatro millones de euros invertidos en una infraestructura virtual que se ha demostrado que no funciona y que finalmente no se pondrá en marcha".

"Menorca no puede seguir perdiendo el tiempo. Lo que se nos presentó como una solución de futuro ha acabado siendo un experimento fallido que no ha prosperado y que ha retrasado una inversión absolutamente necesaria para nuestra isla. Pedimos al Ministerio que tenga en cuenta las necesidades de Menorca y nuestras peticiones, que siempre han sido tener una nueva torre de control física", ha manifestado Vilafranca.

El presidente ha recordado que la actual torre de control data de 1968 y que el propio Plan Director del aeropuerto ya advertía hace más de una década que se trataba de una infraestructura amortizada y que debía ser sustituida.

"Menorca no puede permitirse más dilaciones. La torre virtual ha terminado siendo una vía que no ha dado resultados, retrasando una actuación imprescindible para la isla. Nuestra posición siempre ha sido la misma: Menorca necesita una nueva torre de control física", ha señalado Vilafranca.

Según el 'popular', se trata de una torre obsoleta, con limitaciones estructurales y alejada de los estándares que requiere un aeropuerto moderno. "No es solo una cuestión técnica, es una cuestión de seguridad operativa, de condiciones laborales y de respeto hacia una infraestructura estratégica".

El presidente también ha señalado que el contexto económico actual, con mayores ingresos estatales y la disponibilidad de fondos europeos, elimina cualquier excusa presupuestaria para seguir aplazando la inversión.

"No existe motivo para posponer una actuación que es esencial para garantizar la movilidad de los menorquines. Pedimos que el Gobierno atienda las demandas de Menorca y actúe con la responsabilidad que la isla merece", ha concluido.