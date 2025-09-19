El Consell presenta los libros de los ganadores de los Premis Mallorca de Creació Literària 2024 - CONSELL DE MALLORCA

El acto se ha celebrado en formato de tertulia y ha transformado La Misericòrdia en un espacio de conversación viva en torno la cultura

PALMA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha presentado los libros de los ganadores de los Premis Mallorca de Creació Literària en la Setmana del Llibre en Català.

En nota de prensa, el Consell ha informado que los jardines del Centro Cultural de La Misericòrdia se han convertido este viernes por la tarde en el escenario de un encuentro literario único con motivo de la presentación de la edición de las obras premiadas en los Premis Mallorca de Creació Literària 2024. El evento, celebrado en el marco de la Setmana del Llibre en Català, ha reunido a premiados y lectores en un ambiente de reconocimiento al talento creativo de la isla.

Por primera vez, esta presentación se ha integrado en la programación de la Setmana del Llibre en Català y se ha celebrado en formato de tertulia, transformando el centro cultural en un espacio de conversación viva en torno a la cultura.

La vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha sido la encargada de moderar la conversación con los autores premiados, lo que ha permitido profundizar en las singularidades de cada obra y destacar las motivaciones personales y los procesos creativos que han dado forma a los trabajos galardonados. Durante la tertulia, los autores han compartido con el público las claves de sus obras con una mirada íntima y reveladora sobre el proceso creativo que les ha hecho merecedores del reconocimiento.

En total se han presentado cuatro ediciones de las obras ganadoras de 2024, en las categorías de poesía, ensayo, textos teatrales y literatura infantil ilustrada. Las obras han sido publicadas por la editorial Sargantana, excepto Fugissera, ganadora en la categoría de literatura infantil ilustrada, que ha sido editada por Disset.

El acto concluyó con una sesión de firmas en un ambiente de complicidad literaria que compartió espacio con la Setmana del Llibre en Català.

LIBROS PRESENTADOS

'El pixelat del miratge', de Albert García Elena, ganador del Premi Mallorca de Poesia en català, es un poemario que reflexiona sobre la distorsión de la realidad en la era digital, con una voz lírica que combina crítica social y reflexión filosófica. El jurado destacó la regularidad formal y la capacidad de construir una obra con un lenguaje preciso y potente.

'Cant i treball a Mallorca', de Bàrbara Duran Bordoy, ganadora del Premi Mallorca d'Assaig en català, trata de una investigación que explora las relaciones entre la música tradicional mallorquina y la cultura laboral en la isla, documentando canciones de trabajo, rituales sonoros y prácticas comunitarias vinculadas al mundo rural.

'Càustiques a massa decibels (on és l'Àngela?)', de Miquel Àngel Raió, ganador del Premi Mallorca de Textos Teatrals, es una pieza que aborda la desaparición de una joven en medio de un entorno de ruido emocional y social, con una escritura valiente y directa que conecta con el público joven.

'Fugissera', obra conjunta de Marina Bennàsar Ramis (textos) y Marina Uguet Ibáñez (ilustraciones), ganadoras del Premi Mallorca de Literatura Infantil Il·lustrada, es un libro que narra la historia de Alba, una niña que huye del ruido del mundo para encontrar espacios de calma, con una narrativa poética y evocadora.