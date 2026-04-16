El Consell presenta un programa de 18 rutas para promover el patrimonio de la Serra de Tramuntana

Una ruta guiada en un pueblo de la Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este jueves el programa 'La Tramuntana es viu i es camina', en el que se incluyen 18 rutas cortas por la montaña para fomentar el conocimiento del patrimonio, promover valores culturales y reforzar el vínculo de la ciudadanía con el entorno de la Serra.

Según ha informado el Consell en un comunicado, los itinerarios buscan que los participantes se acerquen a los elementos más representativos de la Tramuntana, como caminos, bancales, construcciones de 'pedra en sec', sistemas hidráulicos, possessions --grandes fincas rurales-- y otros testimonios de este paraje.

El pasado sábado ya tuvo lugar la primera excursión en Sóller con el nombre de 'Binibassí i la literatura medieval'.

El calendario de rutas continuará el próximo 26 de abril con una caminata en la 'Ruta de les meravelles' en Esporles. El periodo de inscripciones para esta ruta se abrirá este viernes.

El resto de rutas serán 'Memòria de la costa: entre vinyes i escars' en Deià el 2 de mayo; 'Entre el cel i la terra. Bosc de les ermites velles' en Valldemossa el día 9; 'Viaranys d'aigua, d'anduvi fins als nostres dies' en Sóller el día 16 y otra ruta en Valldemosa el 6 de junio.

La siguiente cita tendrá lugar el día 5 de septiembre con el 'Camí de ses Sínies' en Calvià; 'Carboners, calcinaires i gestió forestal a so n'Amer' en Escorca el día 13; 'Tafona de Conques, el trull del passat' el 19 de septiembre y otra en Bunyola el día 26.

Por último, la programación continuara con 'Son Bunyola: els camins de la història de Mallorca' en Banyalbufar el 4 de octubre; el día 10 con 'Els camins de l'aigua' también en Banyalbufar; el 17 de octubre con 'Sa Coma de'n Vidal' en Estellencs; el 25 de octubre con 'Les cases de neu de Son Massip' en Escorca; el día 31 'El cel de Galilea, la mola gran' en Puigpunyent; el 7 de noviembre con 'Camins de contemplació' en Deià; el 14 de noviembre con 'Els misteris de la Mola' en Sóller y el día 28 con 'La ruta de les collidores: es Rafal i Planícia' en Banyalbufar.

El programa tiene, además de una dimensión divulgativa, un objetivo de educar y de sensibilizar, ya que las diferentes excursiones explican cómo se ha modelado el territorio y qué importancia tiene conservarlo.

El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha destacado que la iniciativa combina divulgación, educación patrimonial y tiempo de calidad al aire libre, "con el objetivo de reforzar el sentimiento de pertenencia y promover la conservación de este legado para las generaciones presentes y futuras".

Fuster ha añadido que la iniciativa permite conocer los valores de la Serra de Tramuntana "recorriendo sus caminos, entendiendo el territorio y poniendo en valor el paisaje cultural tal como lo construyeron las generaciones anteriores".