El Consell priorizará las obras de para evitar inundaciones en Sant Llorenç y la nueva rotonda de la ITV en 2026

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, en una reunión. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la variante y la rotonda para evitar inundaciones en Sant Llorenç y construcción de la nueva rotonda de la ITV para eliminar uno de los puntos con mayor tráfico de los accesos a Palma serán dos de los proyectos prioritarios del Consell de Mallorca en materia de carreteras para 2026.

El departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras dispondrá el año que viene de un presupuesto de 133,8 millones de euros que se invertirán en varios proyectos, ha indicado la institución insular en un comunicado.

Durante 2026 se destinarán 27 millones de euros al mantenimiento y conservación de carreteras en las ocho zonas en las que se divide Mallorca.

De ellas, 9,2 millones serán para los refuerzos de firme con los proyectos antes mencionados, 40 millones serán para la construcción de infraestructuras nuevas, seis millones se destinarán a viales cívicos y 18,6 millones serán para reducir el tiempo de espera en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

En cuanto a nuevas infraestructuras, destacan los siete millones que costará la obra para evitar inundaciones en la variante de Sant Llorenç. También se hará un puente encima de esta variante que costará 1,3 millones. Las obras empezarán durante los primeros meses de este 2026.

También está prevista la construcción de una rotonda en la salida de Campos en dirección a la Colònia de Sant Jordi, con un presupuesto de un millón de euros, y la rotonda de la ITV para eliminar uno de los puntos más conflictivos para el trafico de los accesos a Palma, que supondrá un desembolso de tres millones.

El otro gran proyecto que se iniciará el año que viene es la variante de s'Alquería Blanca, en el que se invertirán unos cuatro millones iniciales del total de 12 millones que costará el proyecto.

Por lo que respecta a los viales cívicos, se ejecutará uno que conectará Son Llàtzer con el vial existente en el camí Salard con la finalidad de enlazar el hospital con el núcleo urbano de Palma, con un coste de poco más de un millón de euros.

Asimismo, se construirán los viales de Sencelles a Biniali, por dos millones de euros, y de Pòrtol a Santa Maria, por la misma cantidad económica.