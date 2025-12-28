El Consell refuerza su presencia en ProWein 2026 y amplía un 50% la participación de bodegas mallorquinas

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca reforzará su presencia en ProWein 2026 y ampliará un 50 por ciento la participación de bodegas mallorquinas.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que, a través del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, fortalecerá su participación en la feria ProWein 2026 y ampliará un 50 por ciento la presencia de bodegas mallorquinas. Así, el próximo año 15 bodegas podrán formar parte del estand agrupado de la institución insular, cinco más que en la pasada edición.

La feria internacional de Düsseldorf, Alemania, se celebrará del 15 al 17 de marzo, donde estarán presentes bodegas de la isla, que ofrecerán al mercado internacional una muestra de la diversidad de sus vinos.

Como demostración del respaldo del Consell al sector vitivinícola de Mallorca, se ha logrado doblar el espacio expositivo para poder dar cabida a más bodegas, pasando de unos 50 metros cuadrados a unos 102 metros cuadrados.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha mostrado su satisfacción "porque se ha logrado disponer de más espacio en el estand propio del Consell, lo que permitirá que puedan acudir a esta cita más bodegas de la isla, cumpliendo con el objetivo de la institución insular de promocionar los sectores productivos vitícolas de Mallorca".

"Gracias a este aumento de espacio para expositores, se favorecerá tanto la asistencia de bodegas expertas como de las debutantes en el sector de la internacionalización", ha explicado Amate.

ESPACIO MULTIFUNCIONAL PARA DINAMIZAR EL ESTAND

Además de aumentar el número de expositores, pasando de los 10 a los 15 espacios disponibles, también se contará con un mayor espacio útil de almacenaje y un espacio multifuncional que permitirá dinamizar el estand y dar la posibilidad a las bodegas de mantener reuniones con posibles proveedores.

Para este próximo 2026, el Consell duplicará el presupuesto para la asistencia a esta feria, pasando de los aproximadamente 73.000 euros a los 140.000 euros para el próximo ejercicio.

Otra de las novedades a destacar es que este año la convocatoria se aprueba de manera anticipada durante este 2025 y con tres meses de antelación a la celebración de la feria.