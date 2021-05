El Consell, a través de la Mallorca Film Commission, produce cinco cortometrajes rodados en la isla

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell, a través de la Mallorca Film Commission, ha producido un total de cinco cortometrajes que han sido rodados en la isla, con la finalidad de potenciar una imagen positiva del destino turístico.

Según ha informado el Consell este viernes en nota de prensa, el CineCiutat ha acogido la presentación de los ganadores del concurso de ideas de cortometrajes que organizó durante el primer cuatrimestre de este año 2021 la Mallorca Film Commission.

La presidenta de la institución insular, Catalina Cladera, y el conseller insular de Turismo y Deportes, Andreu Serra, han mostrado su apoyo al sector audiovisual, que, con cinco obras rodadas en la isla de Mallorca con producción del Consell, potenciarán una imagen positiva del destino turístico.

Los creadores ganadores del concurso de ideas de cortometrajes que organizó durante el primer cuatrimestre la Mallorca Film Commission, también han estado presentes en el acto celebrado esta jornada en el CineCiutat de Palma. Se trata de Sandra Seeling --ha participado por videoconferencia--, Toni Bestard, Marcos Cabotá, Pedro Victory y Jaume Carrió.

Todos estos creadores ya han desarrollado los guiones de los cortometrajes, que tienen relación con Mallorca de una manera o de otra, y están preparados para empezar la producción e, incluso, en algún caso, ya se ha comenzado. La Fundación Mallorca Turismo aportará a cada uno de los cortometrajes 14.500 euros.

Como los cortometrajes se rodarán en la isla de Mallorca, tendrán un impacto favorable para el talento local, ya que en algunos casos tendrán intérpretes de la isla y contarán con trabajadores del sector audiovisual mallorquín.

Los cortometrajes que se rodarán, ha explicado el Consell, son obras de ficción, de entre ocho y 15 minutos, que potenciarán la imagen de Mallorca y la reactivación turística, mostrando elementos muy característicos de la isla, como patrimonio, cultura, paisajes, etcétera.

Asimismo, ha añadido la institución insular, a través de estos cortometrajes se proyectará la imagen de una Mallorca segura y sostenible. La Fundación Mallorca Turismo difundirá los cortometrajes en las ferias turísticas a las que asista, así como a todos los canales de promoción disponibles.

La presidenta Catalina Cladera ha hecho un agradecimiento a los premiados por poner su talento creativo al servicio de la promoción de Mallorca como destino seguro, sostenible e inteligente, y también al jurado por aportar su experiencia y criterio en esta nueva iniciativa.

"Este concurso nos permite promocionar Mallorca al tiempo que apoyamos a los creadores y sector audiovisual local", ha expresado Cladera, quien ha añadido que la voluntad del Consell es que "se rueden películas en Mallorca para mostrar al mundo la belleza de la isla y atraer visitantes".

Si bien, ha precisado la presidenta la institución insular, sobre todo, con esta iniciativa "lo que se quiere es dinamizar el sector audiovisual de Mallorca y diversificar la economía de la isla".

GANADORES EN UN CONCURSO DE IDEAS

En cuanto al concurso de ideas, el Consell ha explicado que fue una iniciativa organizada por la Mallorca Film Commission, en la que participaron unas 50 personas, que en tres minutos cada una tuvieron que presentar su proyecto ante un jurado, formado por representantes del sector audiovisual, del sector turístico y concursantes --que no se podían votar a sí mismos--.

Los cortometrajes ganadores de este concurso fueron 'Mi isla', de Sandra Seeling Lipski; 'The Getaway', de Toni Bestard Rosselló; 'El instante', de Marcos Cabotá Samper; 'Ciclovi(d)as', de Pedro Victory Ramos y 'Un parell de cançons després' (A couple of songs away), de Jaume Carrió Artigues.

El jurado encargado de seleccionar estos cinco cortometrajes que se alzaron como ganadores del concurso estuvo compuesto, por parte del sector audiovisual, por el director de cine y ganador de tres Premios Goya Agustí Villaronga; el guionista y ganador de un Premio Goya Claro García; la profesora de producción de la ESCAC Cristina Bosch y el director de MECAL Festival de Cortometrajes y Animación.

Mientras, por parte del sector turístico, estuvieron la CEO de Grupotel, Margalida Ramis; el CEO de Logitravel, Joan Balaguer y la responsable de marketing de Avoris, Mónica Brondo.