La consellera García y la diputada del PSIB Irantzu Fernández se enfrentan por la Covid: "Tenga un poquito de vergüenza"

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, y la diputada del PSIB Irantzu Fernández han protagonizado este martes en el pleno del Parlament un duro enfrentamiento dialéctico por la gestión de la pandemia de coronavirus que ha concluido con la consellera pidiendo a la socialista que "tenga un poco de vergüenza".

La pregunta de control parlamentario de la socialista sobre la gestión del área de Salud de Ibiza y Formentera ha derivado en un cruce de reproches respecto a la gestión de la pandemia cuando Manuela García ha afirmado que el anterior Govern estuvo "de brazos caídos".

"De brazos caídos estaban en Madrid, donde dejaron morir a 7.291 personas en las residencias", ha señalado la diputada del PSIB. La consellera ha respondido asegurando que ella sí que estuvo en primera línea, al contrario que la diputada. "Tenga un poco de vergüenza", le ha espetado.