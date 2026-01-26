La consellera Manuela García visita el Centro de Salud de Santa Ponça

La consellera de Salud, Manuela García, visita el Centro de Salud de Santa Ponça - CAIB

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado este lunes el Centro de Salud Santa Ponça en el marco del compromiso que adquirió de conocer de primera mano la situación de los centros de atención primaria de Baleares, sus necesidades y las posibilidades de mejora por medio del contacto directo con sus profesionales y usuarios.

Así lo han informado desde la Conselleria de Salud, este lunes, en una nota de prensa, en que han explicado que la consellera ha estado acompañada durante la visita por la subdirectora de Atención Primaria y Atención a las Urgencias Extrahospitalarias del Servicio de Salud, Patricia Lorente, el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Carlos Raduán y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual. En el centro sanitario, la consellera se ha reunido con el equipo directivo.

El Centro de Salud Santa Ponça es uno de los dos nodos en las Baleares de Cohorte IMPaCT, un proyecto de investigación de alcance estatal impulsado por el Instituto de Salud Carlos III. Se trata de un estudio para potenciar la investigación y la innovación y avanzar en la medicina de precisión, que consiste en crear una gran cohorte, de 200.000 personas, para seguirla durante 20 años en 50 nodos de atención primaria de toda España.

Los dos nodos de IMPaCT en las Illes Balears, ubicados en los centros de salud Torrent de Sant Miquel (Sa Pobla) y Santa Ponça, han de incluir 8.000 personas, que participarán voluntariamente, y deben seguirlas durante dos décadas. Hasta ahora ya han sido incluidas 1.941, a las que se hacen cuestionarios y pruebas físicas y se les toman muestras para poner al alcance de los investigadores información sobre sus estilos de vida, sus exposiciones laborales y ambientales, su salud física y mental, sus determinaciones e información clínica, con el fin de entender y mejorar la salud. En estos momentos, en el CS Santa Ponça ya se han inscrito 858 participantes.