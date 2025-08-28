La consellera de Trabajo comprueba el avance de las obras de las nuevas sedes del SOIB y la EBAP en Menorca

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en su visita a Menorca. - CAIB

MENORCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, se ha desplazado este jueves a Menorca para comprobar el avance de las obras de las que serán las nuevas sedes del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) y de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP).

Cabrer ha estado acompañada por el secretario general de la Conselleria, Antoni Tomàs, el director del SOIB, Ismael Alonso, y la directora de la EBAP, Violeta Rodríguez, ha informado la Conselleria en un comunicado.

El futuro edificio del SOIB, que se ubicará en el polígono de Maó, contará con un espacio más amplio y adecuado a las necesidades actuales, lo que pretende mejorar la oferta de servicios y la atención ciudadana. La consellera ha conocido de primera mano el proyecto y ha podido revisar los planos.

La comitiva también ha recorrido el Centro de Formación del Mar, que depende del SOIB y está reconocido como Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) y Centro de Referencia Nacional de Náutica (CRN).

Se trata de un centro público de formación profesional especializado en el ámbito náutico y marítimo, que busca fomentar el emprendimiento e impulsar proyectos innovadores.

En cuanto a la EBAP, la consellera ha visitado tanto la sede actual de Maó como las obras del Cuartel de Santiago, donde en el futuro se trasladará la escuela.

El nuevo espacio contará con 461 metros cuadrados y cinco aulas, y acogerá también la escuela de adultos Joan Mir i Mir. Este proyecto fue declarado de interés autonómico por el Consell de Govern.