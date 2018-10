La Conselleria de Educación podría pagar los atrasos a los docentes de la concertada en la nómina de abril

Publicado 26/02/2015 16:52:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades podría abonar los atrasos a los docentes de la concertada en un único pago que se incluiría en la nómina del mes de abril, según ha informado este jueves el STEI.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que el Govern podría aceptar esta petición realizada por STEI, FSIE, CCOO y UGT durante la reunión urgente celebrada este jueves a la que han asistido, por parte de la administración, el director general de Educación y Cultura, Antoni Vera, y el secretario general de la Conselleria.

STEI ha recordado que este miércoles la Conselleria de Educación comunicó que, por problemas con la tramitación en la nómina de febrero, no se abonarían los atrasos "contrariamente a lo que se había informado en la mesa del 12 de febrero".

Según han explicado, el departamento de Intervención de la Conselleria de Economía ha parado el procedimiento al haber detectado "que no se habían seguido los pasos administrativos adecuados y que, por lo tanto, este incremento no estaba incluido dentro de los módulos". Por ello, ahora se tendrá que tramitar un nuevo acuerdo, porque el anterior no es válido.

El sindicato ha asegurado que el error de los firmantes del acuerdo consistió en no marcar los incrementos de presupuestos dentro de los módulos y ha lamentado que "al final los perjudicados siempre seamos los mismos".

Finalmente, ha recordado que ya manifestaron en la mesa sobre presupuestos que el incremento de la partida de concertada, que en los Presupuestos era de 3,4 millones de euros, resultaba "del todo insuficiente cuando sólo de atrasos para las mesas salariales ya había un montante de 5,7 millones de euros".