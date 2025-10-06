La Conselleria de Turismo impulsa la modernización urbana y comercial de Sa Pobla

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha visitado este lunes Sa Pobla para conocer las obras financiadas con fondos europeos, un conjunto de actuaciones que han supuesto una inversión global de más de 2 millones de euros y que están centradas en la accesibilidad, la dinamización del comercio local y el refuerzo del atractivo turístico del municipio.

Según han informado en un comunicado, la modernización y ampliación de la zona peatonal de la calle Comerç ha sido una de las intervenciones más destacadas. Esta vía, que conecta la ronda norte con la estación de tren y el centro histórico, presentaba hasta ahora aceras muy estrechas y una configuración poco accesible.

Ahora, se han ensanchado las aceras, mejorado la iluminación, sustituido las conducciones de agua potable y plantado árboles de hoja caduca que proporcionan sombra y ayudan a mitigar el efecto isla de calor. De esta manera, la calle Comerç se ha convertido en un eje cívico y comercial de referencia que une el núcleo histórico con el centro de salud y el polígono industrial.

Paralelamente, se ha completado la creación de una nueva zona verde y de descanso en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil. El edificio se encontraba en un estado de deterioro muy avanzado y su demolición ha permitido ganar un espacio de 946 metros cuadrados que actualmente es una zona ajardinada con áreas de juegos infantiles y puntos de descanso para familias y visitantes.

Este nuevo espacio conecta directamente con el centro del municipio a través del Paseo del Tren y la plaza del Mercado y contribuye a dar continuidad a las rutas comerciales y de ocio de Sa Pobla.

Finalmente, la calle Fadrins ha sido objeto de una profunda remodelación para mejorar su accesibilidad. El paseo elevado que existía hasta ahora ha sido derribado y sustituido por un itinerario a nivel, con pavimento drenante y zonas ajardinadas que ofrecen sombra y confort climático. Esta actuación no solo garantiza la accesibilidad para personas con movilidad reducida, sino que amplía el eje urbano y comercial del municipio, conectándolo con el polígono y diversificando la oferta turística y comercial.

Bauzà ha destacado que las obras "son un claro ejemplo de cómo los fondos europeos se pueden traducir en transformaciones tangibles que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, apoyan al comercio local y consolidan un modelo turístico sostenible y desestacionalizado".